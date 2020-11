Quali sono i settori economici in crescita?

Sono ormai diversi anni che numerose aziende e imprese sono costrette a fare i conti con le difficoltà economiche e finanziarie di questo particolare periodo storico, ma nonostante ciò ci sono diversi settori economici che riescono a fare registrare dei numeri incoraggianti. Le ragioni di questo successo risiedono nel fatto che questi settori commerciali hanno compreso prima di altri le enormi potenzialità della rivoluzione digitale tuttora in atto e quest’oggi ci concentreremo su quei comparti che continuano a crescere in modo esponenziale.

Videogiochi e gioco d’azzardo: un’ascesa inesorabile

Soprattutto nell’ultimo anno, tutto ciò che è legato all’intrattenimento ha riscosso un successo senza precedenti, sia in termini di clienti e utenti, sia dal punto di vista dei fatturati. Uno dei settori in maggiore espansione è sicuramente quello dei videogiochi che solo in Italia genera un indotto di diverse decine di miliardi di euro. Sempre più persone decidono di passare parte della giornata davanti a un dispositivo per ritagliarsi un momento di svago e a giovarne è tutto il settore, che ogni anno fa dei passi da gigante dal punto di vista tecnologico. E così nel giro di poco più di sette anni si è passati dalla Play Station 3, dalla qualità grafica bassa, alla Play Station 5 ormai capace di proiettare il segnale in 4k a 120 fps. Allo stesso modo, anche PC e smartphone sempre più potenti e pensati appositamente per il gaming hanno invogliato tantissimi utenti ad avvicinarsi a questo mondo, permettendo agli stessi di divertirsi e giocare in ogni momento della giornata e da qualsiasi dispositivo. Un altro settore dell’intrattenimento che continua a far registrare numeri record è quello legato al gioco d’azzardo e ciò in quanto i vari casinò online stanno adattando sempre di più la loro offerta alle rinnovate esigenze della clientela, permettendo di giocare a diverse tipologie di poker, al blackjack, alla roulette come esemplificato dall’offerta del casinò online di William Hill, che offre ai propri clienti più di 70 slot machine create appositamente per un intrattenimento a 360° gradi. E così il gioco d’azzardo è ormai uno dei motori trainanti dell’economia del nostro Paese e ogni anno riesce a generare un indotto superiore ai 100 miliardi di euro, dando lavoro a più di 150 mila persone solo in Italia.

Il successo dell’universo streaming

Sempre parlando del mondo dell’intrattenimento, non possiamo non soffermarci sull’incredibile successo che ormai da tempo riscuotono le numerose piattaforme di streaming presenti nel nostro Paese. Partendo da Netflix, passando da Amazon Prime Video, sino ad arrivare a Now TV e a RAI Play, i numeri fatti registrare da queste aziende sono a dir poco incredibili. In questi anni, le esigenze dei consumatori sono cambiate più velocemente di quanto avremmo potuto immaginare solo dieci anni fa e le varie piattaforme di streaming hanno saputo interpretare prima di altri questi segnali, modellando la propria offerta sulle nuove preferenze degli utenti. E così sempre più persone preferiscono passare il tempo libero guardando un telefilm o un film su Netflix piuttosto che affidarsi ai canali televisivi “tradizionali” che ormai resistono soprattutto grazie alle generazioni meno giovani.

Nonostante le mille difficoltà, ci sono dei settori economici che oltre a resistere al momento complicato migliorano di mese in mese i propri dati di vendite e la sensazione è che il meglio debba ancora venire.