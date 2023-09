Gaming: ecco i device più utilizzati

Computer potenti, console di ultima generazione, poi quelle portatili, ma anche tablet e smartphone. Oggi è possibile vivere delle esperienze ludiche di altissimo livello su tantissimi dispositivi per sfruttare uno dei passatempi più diffusi in assoluto. Ma quello dei videogame oggi non è più solo un hobby ma, per alcuni, anche un vero e proprio lavoro come si può notare ormai per tutto quello che riguarda di e-sport, in pratica delle precise competizioni di sport virtuali che oggi muovono un settore estremamente partecipato e che anno dopo anno sta diventando sempre più d’interesse per le maggiori aziende mondiali, portando dietro di sé grandi investimenti economici e ricavi. Ma si pensi anche all’universo degli streamer, che si riprendono in diretta mentre giocano e in questo modo riescono a monetizzare. E per fare tutto questo servono dispositivi performanti, di ultima generazione, device che possano rispondere al giocatore in maniera puntuale senza rallentamenti e con grafiche eccezionali. Ma al di là delle necessità professionali quali sono i device più utilizzati dall’utente medio per giocare? Lo scopriamo con un’analisi di la ricerca condotta da IIDEA, Italian Interactive Digital Entertainment Association, nel documento “I videogiochi in Italia nel 2021”,

Gli Smartphone

Oggi la parola d’ordine è “mobilità”, per cui non sorprende che al primo posto tra i device più utilizzati per giocare ci siano gli smartphone, o più precisamente gli Smart Device, cioè “telefonini” e tablet. Sono oggetti estremamente diffusi e la preferenza della maggior parte della popolazione di gamer italiani va in questa direzione proprio perché sono oggetti versatili, trasportabili ovunque e allo stesso tempo performanti, che allo stesso tempo possono far giocare e mettere in connessione con il mondo. Tanto diffusi da essere scelti per la sua parte ludica specialmente da oltre 9 milioni di italiani.

Computer

Al secondo posto dei device più utilizzati per il gaming ci sono i Pc. Sebbene siano i device meno, anzi per nulla, trasportabili sono però quelli che offrono la maggiore completezza per il videogaming. I 6,9 milioni di italiani che scelgono i pc per giocare, infatti, sanno bene che con questi strumenti possono avere schermi grandi e iper definiti, hardware aggiornabili e dalle prestazioni elevatissime, gaming station al limite del realismo con cloche, volanti, sedili e tutto quello che può avvicinare alla realtà del gioco che si sta giocando. Inoltre i Pc, al pari degli smartphone, di solito vengono utilizzati per tutte le forme di svago, dai tradizionali videogiochi ai piccoli passatempi o anche a giochi e bonus dei casinò online. E non è da sottovalutare il fatto che anche diversi notebook ormai restituiscono delle prestazioni di altissimo livello, sia grafico che di prestazioni del gioco e giocabilità.

Console

Incredibilmente sul gradino più basso del podio ci sono le Home Console, come Xbox, Playstation, Wii e tante altre. Un terzo posto che in realtà coincide più o meno con i numeri dei gamer al Pc. Eppure anche le console sono oggetti ultra performanti, anche se a differenza dei pc non sono aggiornabili a livello hardware, e hanno un costo non certo economico. Un’ulteriore analisi la si può fare, come ha fatto IIDEA, andando ad analizzare quali sono le console gioco più gettonate. Su tutti c’è la PS4 e l’Xbox One, che vedono circa 3,9 milioni di fruitori in Italia, seguiti dai 2,3 milioni di giocatori della Nintendo Switch e gli 1,7 milioni della PS3 e Xbox 360. In coda ci sono la PS5 e l’Xbox Series X S, entrambe con 1,1 milioni di utilizzatori.