“Ricostruire un mondo migliore”. L’UniBas promuove un corso on-line dall’11 maggio con il Premio Nobel Muhammad Yunus

Dall’11 al 20 maggio prossimi si svolgerà il corso on line “Ricostruire un mondo migliore”;si tratta in assoluto della prima attività europea di alta formazione a distanza alla quale partecipa il Premio Nobel Muhammad Yunus dopo la crisi innescata dall’emergenza covid-19 e si svolgerà dall’11 al 20 maggio 2020. L’iniziativa parte da una proposta della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata e dell’Università degli Studi della Basilicata, all’interno dello Yunus Social Business Centre della Basilicata, in collaborazione con la rete degli Yunus Social Business Centre italiani attivi a Bologna, Venezia, Firenze e Urbino. Come possiamo comprendere e affrontare la crisi economica che tutti temono usando vecchi strumenti? Ci sarà spazio per creare una nuova economia più allineata ai bisogni umani? Ci immergeremo in un incubo orwelliano o riusciremo a garantire diritti umani come la libertà di movimento, l’espressione e il diritto di asilo fondamentali? La natura si vendicherà come succede ora nelle città deserte in cui gli animali vagano e l’aria è più pura dopo che le fabbriche sono state chiuse o ci sarà un ulteriore sfruttamento delle risorse ambientali a causa della crisi economica? Dalla necessità di trovare una risposta a queste domande cruciali è nata l’idea di un corso online che affronta le principali direzioni del cambiamento e propone una visione dello stato dell’arte attuale cercando di intravedere cosa, come e quanto cambierà il nostro mondo. Il corso online avrà anche l’obiettivo di diffondere le conoscenze di base sul social business, coinvolgendo in Italia e nel mondo studenti, professori e imprenditori interessati alla diffusione della metodologia del social business utilizzando appieno le potenzialità della didattica a distanza. Al corso parteciperanno come docenti, oltre al Premio Nobel Muhammad Yunus, soprannominato il banchiere dei poveri per i suoi programmi economici che hanno permesso a diecine di migliaia di persone nel mondo di uscire dalla povertà, ed agli esperti dello Yunus Centre di Dhaka anche Padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di Assisi e l’Arch. Mario Cucinella, uno dei più importanti architetti italiani impegnati nella diffusione dell’architettura innovativa ed ecosostenibile. In 4 seminari durante il mese di maggio 2020, si avrà quindi l’occasione di confrontarsi sul futuro che ci aspetta dopo il coronavirus e di verificare come il social business possa rappresentare la grande occasione per ripensare ad un nuovo sistema economico globale, più giusto ed efficiente, nel mondo che verrà dopo l’emergenza sanitaria secondo le ultime riflessioni elaborate dal Prof. Muhammad Yunus e recentemente

diffuse in Italia sul quotidiano la Repubblica.

Si potrà partecipare al corso seguendo lo streaming sui canali social dell’Unibas YouTube CLICCANDO QUI