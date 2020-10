Erasmus+ e le varie opportunità per i giovani. A Pignola due giorni informativi con le associazioni Hello Mondo e World Net

Due giornate informative nella Piazza Risorgimento di Pignola, il giorno 17 ottobre (dalle ore 16 alle ore 20) e 18 (dalle ore 10 alle ore 13), per approfondire le opportunità offerte dal noto programma europeo Erasmus+, che promuove scambi e percorsi formativi all’Estero. Il programma Erasmus+ fa parte d’iniziativa della Commissione Europea, e si tiene in tutta Europa in questi giorni. L’iniziativa di informazione è organizzata dall’associazione culturale giovanile “Hello Mondo” di Pignola e dall’associazione World Net, ed ha come obiettivo quello di offrire una panoramica completa sul valore aggiunto di un’esperienza di studio, volontariato e lavoro in Europa, in termini di acquisizione di competenze linguistiche e trasversali, ma anche di crescita personale, favorita dall’apertura a nuove culture. Le giornate saranno improntate su una mostra che descriverà la nascita dell’Europa attraverso degli articoli di giornale dal 1957 con i trattati di Roma ai giorni nostri di varie testate conservate sapientemente nella biblioteca universitaria di Ruoti, messe a disposizione all’associazione Recupero Tradizioni Ruotesi, sarà arricchita dalle testimonianze dei ragazzi di Hello mondo i quali sono stati protagonisti di queste esperienze di mobilità all’estero, e di scambi culturali. Gli Erasmusdays sono nati nel 2017, in occasione dei 30 anni del programma Erasmus+, su iniziativa dell’Agenzia nazionale francese “Agence Erasmus+ France/Education Formation”, per avvicinare il territorio alle opportunità europee. L’iniziativa ha suscitato l’interesse di molte altre agenzie dei Paesi partecipanti al programma Erasmus+, tanto da configurarsi come un appuntamento fisso annuale nell’agenda europea. Lo scorso anno, su 625 eventi, targati Erasmusdays, in 11 paesi e 324 città, 75 sono stati organizzati in Italia, dal Sud al Nord della Penisola, raggiungendo, attraverso le interazioni sui social media, 52 milioni di persone. L’edizione 2020, anche se in forma limitata, conta molti paesi europei e più di 1000 eventi, consultabili sul sito ufficiale www.erasmusdays.eu. Durante le giornate saranno rispettate le norme comportamentali anti covid. A dare notizia dell’iniziativa è il presidente dell’associazione Hello Mondo, Donato Corleto.