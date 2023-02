“European Parliament for Education”. Studenti da Grecia, Portogallo e Romania in visita a Matera, Vietri di Potenza e Rionero in Vulture

Nei giorni dal 13 al 17 Febbraio 2023, l’Istituto di Istruzione Superiore “Einstein-De Lorenzo” ospiterà la Mobilità C4- LTTA “European Parliament for Education”, a cui prenderanno parte le delegazioni di docenti e studenti delle scuole partner provenienti dalla Grecia, Portogallo, Romania, nell’ambito del progetto Erasmus+ We can’t stand losing onemore stud ent – One’s much codice 2020-1-TR01-KA229-093043_5. Coordinatrice del progetto, la scuola turca “Çamlıdere Multi-Program Anatolia High School ÇANLIURFA”, sita nel cuore dell’epicentro del terribile terremoto che ha devastato l’intera zona e pertanto impossibilitata a partecipare in presenza alla mobilità. Gli studenti delle classi 2A e 2N dell’istituto ospite parteciperanno alle attività predisposte dall’Agenda, al fine di presentare i lavori realizzati e accompagnare la delegazione internazionale nelle visite didattiche e culturali programmate. Al centro del progetto, un confronto sul problema della dispersione scolastica e sulle buone pratiche per arginare una piaga comune a diversi sistemi di istruzione europei.

Spazio dunque allo studio e al confronto ma anche alle visite sul territorio: Matera, Vietri di Potenza, Rionero in Vulture le località prescelte per guidare i circa 50 studenti e docenti, alla scoperta della cultura e delle tradizioni lucane. Questa mattina la delegazione è stata accolta nell’Aula Magna del Dirigente scolastico, prof. Domenico Gravante, dalla referente delle attività Erasmus, prof.ssa Simona Ugliano e dallo staff organizzativo. I lavori sono partiti con la presentazione dei sistemi parlamentari dei singoli stati partecipanti, per giungere poi ad una riflessione comune sul Parlamento europeo. Domani, martedì 14 febbraio, le delegazioni saranno accolte dal Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano e impegnate, all’interno della sala consiliare della Provincia, nella simulazione di una seduta del Parlamento europeo dedicata al tema dell’istruzione di qualità e del miglioramento delle politiche in materia di scuola ed educazione.

Previsto il collegamento in videoconferenza della scuola coordinatrice del progetto “Çamlıdere Multi-Program Anatolia High School ÇANLIURFA”, dalla Turchia.