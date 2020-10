Trading e formazione: il successo dei corsi per investire in borsa 

Il trading online si conferma un fenomeno a livello globale. Sempre più esteso grazie alla diffusione digitale, garantisce una certa facilità di ingresso sui mercati, alla quale si aggiunge un capitale iniziale piuttosto limitato, che giorno dopo giorno continua ad attrarre nuovi trader.

Quando si parla di trading online, infatti, si fa riferimento all’attività di compravendita di strumenti finanziari – indici, azioni, etf, valute e criptovalute – aperta a tutti e accessibile davvero ovunque; chi si affaccia a questo mondo può infatti operare sui mercati finanziari da computer, da tablet o dal proprio dispositivo mobile, con la comodità di poter gestire tutto sia da casa sia dall’ufficio.

Ma attenzione: diventare un trader profittevole non è facile, e per avere la meglio sui mercati finanziari è importante non lasciare nulla al caso. Serve tenersi aggiornati, valutare i singoli andamenti e le notizie macroeconomiche, con un occhio di riguardo a tutti gli strumenti che saranno necessari nella fase esecutiva.

I risultati, inoltre, sono quasi sempre figli di una forte attitudine all’operatività e di un’opportuna preparazione di base, fattore, quest’ultimo, che spinge la maggior parte delle nuove leve a puntare soprattutto sulla formazione.

Il successo dei corsi di trading online online

È per queste e per tante altre ragioni che i percorsi di formazione godono oggi di una popolarità in continua crescita. La maggior parte dei corsi professionali sono disponibili anche online e permettono di usufruire, tramite una serie di video lezioni, di una formazione completa e autonoma.

I corsi professionali per investire in borsa formulati dal portale di formazione Scuoladitrading.me, ad esempio, si basano su molteplici aspetti dell’attività di trading, tra i quali una preparazione al fattore emozionale e una fase approfondita di money management. Il primo aspetto, in particolare, è orientato a predisporre l’operatore a non lasciarsi trasportare dalle emozioni, il secondo è mirato a dare gli strumenti per gestire il capitale in perfetta autonomia.

I corsi di trading online per principianti

Il corso che Scuoladitrading.me ha formulato sia per le nuove leve sia per gli utenti più esperti è quello che nasce per tenere a bada l’aspetto emozionale. Si tratta di un percorso di dieci lezioni, dal titolo Psicologia nel trading e Money Management, orientate a fornire gli strumenti migliori per tenere sotto controllo gli aspetti che ostacolano l’operatività.

Allo stesso tempo, le lezioni si basano sulla protezione del capitale e sul controllo del rischio. Una fase che viene agevolata dalla presenza di una serie di esempi di natura pratica, che mostrano agli iscritti la differenza tra la strategia di un esperto e quella di chi si approccia per la prima volta al mondo del trading.

Un altro dei corsi particolarmente interessante proposto da Scuoladitrading.me è A caccia di trend: le azioni più forti, un percorso che si rivolge ai principianti o a coloro che siano interessati ad approfondire le basi del trading. Il corso, in particolare, insegna a tenere d’occhio una serie di indicatori, i quali seguono l’andamento delle borse per evidenziare le azioni e i trend favorevoli.

Il corso spazia inoltre attraverso una serie di tematiche molto importanti: dall’analisi tecnica alle trendline, passando per gli indicatori e le strategie di trading. Una serie di conoscenze di natura tecnica che possono essere applicate su qualsiasi mercato e che in fase operativa possono fare la differenza.

Corsi online per la gestione del portafoglio

Il Corso CheckUp del Portafoglio aiuta invece i trader principianti o di livello intermedio a gestire personalmente il proprio portafoglio. Le materie si concentrano sul controllo delle società in portafoglio, del fatturato e degli utili, oltre a uno studio accurato sui rendimenti delle azioni.

Nelle dieci video lezioni del corso è inoltre prevista una sessione di esempi pratici per imparare ad affrontare in perfetta autonomia le decisioni che in genere sono condivise con i consulenti finanziari. Il tutto per una gestione personale del risparmio, che aiuta a tagliare i costi e limitare efficacemente le perdite.