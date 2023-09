Lotto, giocate vincenti a Potenza e Pignola. Vinti oltre 26mila euro con una serie di ambi

Il Lotto sorride a Campania e Basilicata. Nelle ultime estrazioni, in terra campana sono state centrate vincite complessive per oltre 192 mila euro. La più alta di giornata arriva da Santa Marina, in provincia di Salerno, con sei ambi, quattro terni e una quaterna valsi a un fortunato giocatore 62.500 euro. Da registrare anche una tripletta messa a segno a Napoli per un totale di 108 mila euro e i 21.660 vinti a Benevento. Si festeggia anche in Basilicata: a Potenza vinti 14 mila euro sulla ruota di Napoli, mentre a Pignola, in provincia di Potenza, è stato realizzato un ambo da 12.500 euro, sempre sulla ruota partenopea. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni di euro, per un totale di oltre 841 milioni di euro dall’inizio del 2023.

Lo rende noto Agipronews.