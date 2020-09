28.9.2020 – Ore 12:30 – Ci sono 7 nuovi casi di contagio da Covid-19 in Basilicata. E’ questo l’ultimo aggiornamento in regione, dopo i circa 50 casi registrati ieri, in attesa del dettaglio che diramerà la task force della Regione Basilicata. Nella giornata di ieri, 27 settembre, sono stati 186 i tamponi processati. 7 sono risultati positivi. Di questi, 4 sono a Senise, 1 a Venosa, 1 a Trivigno e 1 a Tito. Per quest’ultimi due paesi, si tratta di rientri da fuori regione.

Claudio Buono