Ecco “PignolAttiva”. Nasce un gruppo di cittadini che si propone come portavoce di esigenze, segnalazioni e crescita del paese

Tra gli antichi portali e le strette vie del centro lucano, nasce il gruppo “PignolAttiva”; un movimento di cittadini attivi che hanno sempre dato negli anni un contributo alla crescita del proprio paese e vogliono continuare a farlo. Senza alcuna bandiera ed orientamento politico, il movimento vuole promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini di Pignola alla vita politica, sociale e culturale. Il gruppo si compone di cittadini che hanno voglia di mettere a disposizione della propria comunità le proprie idee, il proprio know-how e il proprio tempo affinchè si possa dar vita a nuove chance di successo per il proprio centro. Il gruppo vuole essere portavoce di esigenze, segnalazioni ed opportunità, che mira a coinvolgere anche i gruppi settoriali, quali giovani, studenti, commercianti, associazioni, operatori turistici ecc. L’impegno di questo movimento è quello di raccogliere le criticità del territorio, le segnalazioni dei cittadini, le opportunità degli Enti e le proprie capacità personali e di metterli a disposizione dei cittadini e perché no, anche dell’amministrazione comunale affinchè ogni persona possa dare un contributo serio alla crescita di Pignola.

Il movimento, in continua crescita, è alla ricerca costante di nuove persone, di nuove idee e di nuove capacità; per questo motivo, il gruppo, invita tutti coloro che ne hanno voglia di scendere in campo e dare il proprio contributo, a contattarci sia attraverso la Pagina Facebook @pignolattiva, sia con il passaparola. Covid-19, permettendo, il gruppo terrà un’assemblea pubblica per farsi conoscere e per far conoscere le proprie idee.

Danilo Logiodice