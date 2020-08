Coronavirus, in Basilicata altri 21 contagi. 20 riguardano i migranti tunisini giunti da Porto Empedocle

Dopo il caso dei positivi tra i migranti del Bangladesh, ecco un nuovo focolaio in Basilicata. Si è appena appresa la notizia di ulteriori 21 casi di contagio da coronavirus in regione. Di questi, ben 20 riguardano i migranti tunisini giunti sabato in Basilicata, in un centro di accoglienza di Ferrandina. L’altro riguarda una donna di Gorgoglione a contatto con h a bandate moldava risultata positiva. Ricordiamo che il gruppo era composto da 100 tunisini richiedenti asilo provenienti da Porto Empedocle. Tutti vennero sottoposti a tampone e quarantena, ma in attesa dei risultati del tampone, in molti si sono allontanati facendo perdere le loro tracce.

Non manca la preoccupazione per eventuali altri contagi a causa proprio dell’allontanamento dei migranti dalla struttura di accoglienza.

Redazione