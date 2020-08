In molti veicoli moderni, il navigatore satellitare è diventato un accessorio indispensabile, molto spesso è fornito in dotazione al veicolo. Il vantaggio di avere un’auto con un navigatore satellitare integrato è che tutte le funzioni principali di questo apparecchio sono integrate completamente con il sistema di comunicazioni del veicolo, con tanto di collegamento all’impianto audio e utilizzo dello stesso schermo touch. In questo modo, non c’è bisogno di alcun cavo, non si occupa la presa accendisigari per l’alimentazione di un apparecchio aggiuntivo, non serve alcun supporto sul cruscotto.

Di solito, il navigatore satellitare si collega ai satelliti del GPS, che inviano dei segnali per localizzare il dispositivo stesso. L’apparecchio è dotato di mappe, su cui viene indicata la posizione del veicolo. Il navigatore satellitare indica gli spostamenti, ma può servire anche per trovare diverse località, parcheggi, stazioni di servizio, ospedali, oltre che misurare la distanza e calcolare il percorso migliore per raggiungerli.

Il navigatore satellitare è uno strumento indispensabile, sia per i viaggi verso località meno note, che per i trasferimenti in una città, perché oltre a trovare il tragitto più breve, può avvertire in caso di lavori stradali, di ingorghi o incidenti, oltre a dare altre informazioni (come la situazione meteo o i rilevatori fissi di velocità). Alcuni apparecchi più sofisticati hanno in dotazione anche un registratore. Tutti i navigatori satellitari per auto devono poter enunciare le indicazioni di percorrenza, così il conducente non si deve distrarre per guardare il display. I modelli più avanzati sono collegati direttamente anche ad altri sistemi del veicolo, come alle sospensioni, oppure all’assistente di frenata.

Se il navigatore satellitare non è già in dotazione di serie al veicolo, lo si può far montare, facendo sostituire il pannello del sistema di infotainment, oppure si può sfruttare un apparecchio esterno. Un navigatore satellitare indipendente è un apparecchio che si può montare su un supporto appoggiato al cruscotto, può essere alimentato a pile o a batteria. Puoi familiarizzare con l’intera gamma del moderno mercato dei navigatori sul sito web del negozio Euautopezzi.it. Tra gli altri parametri da considerare, ci sono: la risoluzione e le dimensioni del display, che in genere è un touchscreen, per poter navigare facilmente nei vari menu e nelle mappe; le caratteristiche tecniche del processore, che influenzano direttamente la velocità di risposta e la precisione nella lettura dei segnali ricevuti dai satelliti; la disponibilità degli aggiornamenti delle mappe, la facilità e le modalità di aggiornamento. I modelli più avanzati sono dotati di sistema di localizzazione globale (Glonass), una tecnologia più avanzata rispetto al solo GPS.