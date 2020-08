Incidente sull’A2 tra Sicignano degli Alburni e Contursi. Perde la vita ragazzo di 24 anni

Si trovava fuori dall’auto a seguito di un incidente, ma è stato investito da un’altra auto che sopraggiungeva. E’ morto così questa mattina Daniele Cappetta, giovane 24enne di Contursi Terme, lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Sicignano degli Alburni e Contursi. Il giovane era alla guida di un furgone, un Fiat Scudo. Per cause in corso di accertamento, si è ribaltato ed è sbalzato sull’asfalto. Successivamente, alcune auto in transito lo hanno travolto. Alcuni automobilisti hanno allertato immediatamente i soccorsi. Ma nulla si è potuto fare per salvare il 24enne. Sul posto intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Claudio Buono