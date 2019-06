Risparmi fino al 90%! La rivoluzione delle aste online arriva dalla Basilicata

Si chiamano aste snap e nascono dall’idea di un gruppo di amici di Picerno. “Abbiamo ideato le aste snap per rispondere a una nostra necessità: acquistare gli ultimi gadget tecnologici risparmiando il più possibile!”

Le aste snap partono da un prezzo d’apertura d’asta di 1 centesimo ma, a differenza di altre tipologie di aste online, ogni asta snap ha una data e ora di scadenza e un numero massimo di rilanci. Questo permette al vincitore di aggiudicarsi l’oggetto dell’asta sempre con un risparmio compreso tra il 60 e il 90%. “Negli anni si sono succeduti diversi tipi di aste online, ma quasi tutti con un difetto di chiarezza nei confronti dei partecipanti. In alcune aste online non sai quanti sono i partecipanti, non sai quando scadono e neanche quanto spenderai a fine asta. Altre usano lo specchietto per le allodole delle puntate regalate se ti iscrivi e fai iscrivere i tuoi amici, se fai recensioni positive o condividi sui social”. Nelle aste snap non ci sono specchietti per le allodole, chi partecipa può stare tranquillo perché su ogni asta è specificato tutto, dal numero dei partecipanti (di solito 10 o 15) fino al tetto di spesa massimo. Il tetto di spesa massimo – che include il costo dell’iscrizione all’asta, il costo dei rilanci e il prezzo finale d’asta – indica ai partecipanti quanto spenderanno, nella peggiore delle ipotesi, per aggiudicarsi l’oggetto. “Il nostro algoritmo di calcolo è stato sviluppato in maniera tale che anche se il vincitore arriva a spendere la cifra riportata nel tetto di spesa massimo, avrà comunque un risparmio del 60% rispetto al prezzo medio di mercato dell’oggetto”.

Gli ideatori di queste nuove aste online ci tengono a sottolineare che le spese di spedizione nazionale sono sempre incluse nel prezzo finale d’asta. Come ciliegina sulla torta aggiungiamo che per le persone che hanno partecipato alle aste snap ma non hanno vinto, nulla è perduto! A queste vengono restituiti i rilanci che potranno utilizzare per iscriversi o rilanciare alle tante aste snap presenti sul sito.

Ogni settimana ci saranno nuove aste online di elettronica, alimentari, arredamento, abbigliamento, buoni regalo Amazon e tanto altro! Vi lascio il link al sito, allo spot di presentazione, e alla pagina Facebook.

