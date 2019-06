Potenza, “straordinario dei lavoratori del San Carlo da mesi non pagati”. La denuncia della Fials

La Segreteria Provinciale della Fials interviene sulla questione legata al “mancato pagamento delle ore di straordinario maturate da mesi e non corrisposti”

“È incomprensibile che il personale si veda privato del pagamento delle ore di straordinario, – ha contestato Costanzo in una nota inviata al Direttore Generale dell’A.O. Regionale San Carlo di Potenza- maturate da mesi e per le quali non si riesce a garantire il diritto di retribuzione dello straordinario. Presso l’Azienda San Carlo, è stato corrisposto, puntualmente, il dovuto nel mese successivo alla prestazione lavorativa senza grossi affanni, da qualche mese, non si comprende il perché non viene garantito ne tanto meno è informato il personale del mancato pagamento. Necessita un urgente intervento per fare chiarezza – ha aggiunto Costanzo-sulla gestione e di chi è preposto a garantire tale diritto perché è decisamente intollerabile che al personale venga chiesto di effettuare straordinari e sacrifici con turni aggiuntivi e la corresponsione straordinario slitta di mese in mese senza alcuna valida motivazione, subendo danni economici. La Fials, si rivolge alla Direzione Generale perché l’A.O. Regionale San Carlo di Potenza provveda e disponga per la corresponsione di quanto dovuto al personale che ne ha maturato il diritto.

