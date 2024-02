Alla scoperta del gusto della Basilicata con i treni regionali. Trenitalia e Gambero Rosso alla (ri)scoperta della regione 

In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno: Regionale di Trenitalia e Gambero Rosso alla (ri)scoperta della regione. Due gli snodi che dalla “città delle scale” salgono a nord, da un lato fino a Melfi e dall’altro fino ai comuni di Bella e Muro, dove assaporare i sapori autentici e tradizionali di una terra antica, ricca di storia e natura

Si chiama “In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno”, il nuovo viaggio su rotaia capace di fotografare le bellezze italiane dal finestrino di un treno: viste privilegiate dai treni del Regionale di Trenitalia, che ogni giorno collegano capillarmente i piccoli e grandi centri italiani, in un viaggio alla scoperta delle bellezze enogastronomiche dei dintorni di ogni regione.

Il viaggio in Basilicata di In Regionale con Gusto – Scoperte enogastronomiche a portata di treno comincia dal capoluogo, Potenza, città che conserva il suo fascino medioevale, con vicoli e stradine che si arrampicano sulle colline della dorsale appenninica da cui si aprono panorami mozzafiato.

Tante le bellezze da scoprire in quella che è nota a tutti come la “città delle scale” per il suo modo di svilupparsi verso l’alto in un susseguirsi di dislivelli congiunti da scale antiche e più moderne, tra cui la più affascinante è la Scala del Popolo che dal centro storico conduce a viale Dante, uno dei luoghi di incontro preferiti dai potentini. In città è possibile poi visitare Torre Guevara, resto dell’antico castello cittadino, Palazzo Loffredo, tra i più preziosi della città, e altri edifici simbolo come il Teatro Francesco Stabile e il Palazzo del Governo. Ma è in via Pretoria, strada completamente pedonale, che si sviluppa la vita sociale: luogo privilegiato dove gustare un aperitivo e assaporare in uno dei locali, spesso a gestione familiare, che costellano la via piatti tradizionali che esaltano le materie prime, come cavatelli e fagioli o strascinati con peperone crusco e una spolverata di cacio ricotta. Tra tutti spicca l’insegna Tiri Bakery & Caffè, Tre Tazzine nella Guida Bar d’Italia 2024 di Gambero Rosso, grande maestro dei lievitati, dal celebre panettone alle squisite monoporzioni, fino a pane e pizze al trancio, come il tipico rucculo, la pizza potentina nel ruoto.

Proseguendo lungo il percorso, in direzione di Melfi, si entra nel Vulture, zona di grande interesse paesaggistico, culturale e dall’enorme valore enogastronomico: questa è infatti la patria del vino Aglianico, vitigno importato dalla Grecia e riconosciuto come grande uva del sud.

Il secondo itinerario, che si dirige verso i comuni di Bella e Muro, passa attraverso località suggestive come Picerno, paese di tradizioni, natura affascinante e scorci suggestivi, dove è possibile assaggiare uno dei prodotti simbolo della Basilicata: la Lucanica, la salsiccia speziata dall’inconfondibile aroma di finocchio selvatico, ancora oggi prodotta con metodi artigianali.

