“La felicità è una scelta”, pubblicato il nuovo singolo del cantautore lucano Antonio Langone: “Essere felici è un dono, rendersene conto un miracolo”

E’ uscito nei giorni scorsi il videoclip di “La felicità è una scelta” (etichetta Billy Records, edizioni Asino Dischi), nuovo singolo di Antonio Langone, che anticipa il nuovo EP “Abitare”, in uscita a breve. Questo video nasce da lunghe chiacchierate con Ludovica Fantetti che si è occupata della trasformazione delle idee e parole in illustrazioni e disegni, realizzate in acrilico e tecnica digitale: “La decisione di non girare un videoclip tradizionale – racconta Antonio Langone – nasce dall’esigenza di voler trasmettere immagini e concetti solidi, altamente suggestivi, che solo il surrealismo di un’illustrazione può comunicare. Così facendo abbiamo avuto la possibilità di sganciarci da un linguaggio riconducibile alla realtà e farci guidare dalla fantasia nell’immaginario più profondo”.

“Con Ludovica – prosegue – abbiamo condiviso il desiderio di utilizzare figure che avessero contorni primordiali, ruvidi, poco definiti, come a volte appare la stessa felicità. Questa primordialità serviva a trasmettere un senso di incertezza, una sorta di nudità (primordiale appunto) che chiunque può provare di fronte a una scelta. Sono queste, infatti, a determinare il nostro percorso, siamo noi a costruire i nostri giorni, a disegnare le nostre vite decidendo chi essere, quale strada intraprendere”.

Il testo del brano, registrato presso lo Studio Nero di Roma, è di Antonio Langone, mentre l’arrangiamento è di Massimo Colagiovanni, Davide Sollazzi e Antonio Langone.

Antonio Langone nasce a Potenza il 2 aprile del 1988, ha 35 anni ed è un musicista, autore di canzoni e bibliotecario. Si avvicina alla musica iniziando a prendere lezioni di tromba, inizialmente privatamente per poi proseguire gli studi al Conservatorio Statale di Musica Carlo Gesualdo da Venosa di Potenza. Successivamente, oltre a intraprendere gli studi privati di chitarra e pianoforte che lo avvicinano al mondo della canzone d’autore, decide di iscriversi alla facoltà di “Storia e conservazione del patrimonio artistico e archeologico” all’Università di Roma 3, dove consegue la laurea nel 2015. A partire dallo stesso anno, oltre a portare avanti il suo progetto musicale, inizia a lavorare come bibliotecario presso la Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana. Nel 2018 viene pubblicato il suo disco d’esordio “Oltre gli alberi ci sono le stelle” (Billy Records), prodotto presso lo StudioNero di Roma con Giovanni Pallotti (Basso e synth), Valerio Motta (Mix e Master), Davide Sollazzi (Batteria e Synth) e Massimo Colagiovanni (Chitarre elettriche). Con questo disco d’esordio gira l’Italia e apre numerosi concerti (Niccolò Fabi, Brunori Sas, Dimartino, James Senese & Napoli Centrale, Ex-Otago, Franco126, Concato etc). Nel 2020 sempre presso lo StudioNero e con lo stesso gruppo di lavoro inizia la produzione del nuovo EP. Nel 2023 pubblica “Trasloco anima”, il primo singolo di questo nuovo progetto discografico dal titolo “Abitare” che uscirà a breve e che racchiude anche il nuovo brano “La felicità è una scelta”.

