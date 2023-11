Amici, un vietrese da Maria De Filippi su Canale 5. Il chitarrista Giovanni Grieco protagonista con Alex

Ancora una grande soddisfazione per Giovanni Grieco, musicista di Vietri di Potenza. Dopo l’esperienza di gennaio 2018 su Canale 5 ad Amici, poi a gennaio scorso su Rai Radio 2 e a scorso giugno davanti a 50mila spettatori con Gazzelle all’Olimpico (e tantissime altre esperienze importanti), domenica pomeriggio è stato ospite nuovamente di Amici da Maria De Filippi dove ha suonato con la chitarra acustica durante l’esibizione del cantante Alex, già concorrente di Amici nel 2021 e Disco d’Oro con la canzone “Sogni al cielo”. Domenica pomeriggio Alex ha cantato il brano “Un pò di te”.

Un’altra esperienza importante e indimenticabile per Giovanni Grieco, che ha iniziato a suonare con la sua prima chitarra classica a 6 anni, grazie al regalo dei suoi genitori. Poi la chitarra elettrica e da lì per lui si è aperto un mondo che lo aveva sempre affascinato. Ha studiato musica prevalentemente da autodidatta, coadiuvato da uno dei suoi più grandi amici e insegnanti di vita, Giuseppe Cirone, mentre da cinque anni studia chitarra Jazz ad indirizzo Popular Music sotto la guida del Maestro Nico Stufano al “Saint Louis College of Music” di Roma, dove ha la fortuna di studiare con artisti di fama internazionale.

La comunità vietrese, che da sempre lo segue, domenica pomeriggio è stata incollata davanti la televisione per lui che è ormai il massimo esponente vietrese della musica. E di questo, tutti ne sono orgogliosi.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI ALEX E GIOVANNI GRIECO.

