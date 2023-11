Alla scoperta della Basilicata verde con una guida d’eccezione: il comico Dario Vergassola racconta i parchi lucani

Alla scoperta della Basilicata verde con una guida d’eccezione: il comico Dario Vergassola. Non solo natura, ma anche tradizioni e gastronomia

Un viaggio alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Basilicata, terra di parchi dagli scenari incantevoli, di aree protette, distese di prati e campi assolati, suggestivi calanchi e grandi dighe. Guida d’eccezione il comico Dario Vergassola, maestro dell’ironia e conduttore di programmi televisivi, che tra borghi centenari, castelli, santuari e chiese rupestri, ponti sospesi nel vuoto e camminate lungo i sentieri per ammirare da vicino la natura incontaminata e gli animali selvatici, racconta la Basilicata, dove la natura diventa arte. Un racconto di quasi venticinque minuti, attraversando in lungo e in largo la regione, reso accattivante dalla narrazione del comico e dai suoni della natura. Cinque mini racconti tratti dalla guida “Parchi della Basilicata”, realizzata dalla Regione Basilicata e dall’Apt Basilicata insieme al Touring Club Italiano, per esplora i cinque parchi lucani: il Parco nazionale del Pollino, il Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il Parco archeologico, storico, naturale delle chiese rupestri del materano, il Parco naturale regionale del Vulture e il Parco naturale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Non solo natura, ma anche esperienze gastronomiche alla scoperta di sapori autentici e genuini, informazioni su tradizioni popolari, storie e incontri con personaggi locali.

L’intero episodio è ascoltabile sulla piattaforma spotify (https://open.spotify.com/ episode/6cLgZXd0K6ekQY2f0fNG2E ) con il titolo “Dario Vergassola racconta i parchi della Basilicata”, nella sezione “Basilicata da ascoltare”, la raccolta di diari di viaggio alla scoperta della Basilicata fatta da testimonial autorevoli.

Per saperne di più ascolta il podcast cliccando qui.