La auto usate più vendute in Italia

Il mercato delle auto usate in Italia sta vivendo un periodo molto positivo, con gli italiani che sempre con maggiore frequenza decidono di acquistare modelli di “seconda mano” piuttosto che scegliere un veicolo appena uscito dalla fabbrica.

I motivi relativi a queste abitudini sono essenzialmente collegati alla possibilità di poter comprare un’auto a un prezzo inferiore e agli alti livelli di inflazione, che pur essendosi stabilizzata verso percentuali più basse rispetto al recente passato, ha ridotto il potere d’acquisto dei cittadini, alle prese con una costante incertezza per il futuro e una crisi economica non del tutto assorbita.

Come rileva il report di ACI relativo al periodo agosto 2023, infatti, la vendita di auto usate nel nostro Paese è cresciuta del +5,7%, pari a 183 mila passaggi di proprietà. Un dato che conferma ancora una volta quanto il parco circolante italiano sia abbastanza datato, con un’età media dei veicoli di 11 anni e 7 mesi che, pur essendo in linea con la media di 12 anni dell’area dell’Unione Europea, ci porta in testa alla classifica di anzianità, con oltre 23 milioni di auto che hanno più di 10 anni.

I modelli usati più venduti

Guardando nello specifico i brand maggiormente interessati alla pratica dell’acquisto di auto usate in Italia, vediamo che quelli tedeschi sembrano essere i preferiti degli acquirenti nostrani. Come riporta il documento pubblicato da Carvago, piattaforma europea dedicata alla vendita di auto, si nota fin da subito un particolare interesse verso i marchi teutonici come BMW, Mercedes e Audi, con la top 10 dei modelli più ricercati nel mercato usato italiano che provengono proprio dal Paese con capitale Berlino, mentre quelli italiani occupano solo due posizioni, oltretutto ampiamente fuori dal podio.

Nello specifico, le prime tre posizioni sono occupate rispettivamente da Audi A3, Audi Q3 e Volkswagen Golf. Uscendo dalla top 3, troviamo ancora Audi con il modello A4, seguita dalla BMW X1, dall’Audi A1 e dalla BMW1. Per trovare un’italiana dobbiamo scendere alla posizione otto con l’Alfa Romeo Giulia e alla nove con la Fiat Panda. A chiudere la classifica un’altra tedesca, vale a dire il Wolkswagen Tiguan. Come si evince, il ruolo da protagonista lo ricopre Audi, che è la regina delle ricerche di auto usate in Italia, in particolare in alcune Regioni, come testimoniato dall’aumento esponenziale di ricerche online relative ad esempio ad Audi usate in Toscana.

Facendo un paragone con la Germania, un po’ a sorpresa vediamo che invece i marchi locali non sono tra le scelte preferiti dei cittadini tedeschi, che invece sono più propensi a individuare modelli prodotti da case asiatiche, specialmente giapponesi, come Mazda, Honda e Toyota, con l’Italia rappresentata da Alfo Romeo, il produttore italiano più amato, collocandosi al dodicesimo posto. Diversi anche i dati per la tipologia di alimentazioni: su Carvago, infatti, gli italiani nel 20% dei casi cercano modelli ibridi ed elettrici, mentre i tedeschi solo nel 15%.

Le alimentazioni e le ricerche preferite dagli italiani

Tornando ai dati del report di ACI relativi ad agosto 2023, nel 49% dei casi i passaggi di proprietà riguardano auto alimentate a diesel, davanti a quelle a benzina che occupano il 35% del totale. Le ibride, avendo un’età relativamente ridotta rispetto ai motori tradizionali, invece, sono il 4,5%, così come le elettriche usate che rappresentano solo lo 0,5%.

Le ricerche di auto usate sono notevolmente influenzate dalle abitudini e dalla preferenze dei guidatori che, come riporta sempre Carvago, utilizzano con maggiore frequenza i filtri “per famiglie”, nel 66% circa dei casi, così come il “prezzo”, oltre il 51%, e gli allestimenti, circa il 59%. Le altre ricerche invece sono collegate all’anno di immatricolazione (oltre il 47% dei casi) e il chilometraggio, circa il 37%.