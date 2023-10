Al via la study visit di 50 delegati dei Gal Lituani in Basilicata

Conoscere il sistema turistico locale, basato su l’artigianalità, sulle tipicità, sulla ruralità e sulla ‘familiarità’. E’ questo l’obiettivo della study visit, in programma questa settimana, di tre Gal della Lituania, partner del progetto di cooperazione transnazionale “Five steps to develop successful local tourism”, ossia “Cinque passi per sviluppare un turismo locale di successo”, promosso in partnership con il Gal La Cittadella del Sapere, che opera nei 27 comuni dell’area Sud lucana. La visita di studio, organizzata dopo un primo kickoff meeting del settembre scorso, ha preso il via ieri da Maratea e si concluderà il prossimo sabato. Il programma prevede incontri con le istituzioni locali e regionali, al fine di comprendere quanto il coinvolgimento dei governi locali sia utile nel favorire l’intrapresa turistica; attività e visite guidate presso aziende agricole, agriturismi e luogo di attrazione turistica come il “Volo dell’Aquila” e l’osservatorio avifaunistico sul lago di Montecotugno, intrecciando le dimensioni del cibo e del patrimonio storico-culturale, entrambi driver esperenziali importanti per i viaggiatori.

Nello specifico, la delegazione lituana, composta da circa cinquanta partecipanti, farà tappa oltre che a Maratea, a Nemoli, Viggianello, Trecchina, San Costantino Albanese e Senise. “Il progetto five steps ed in particolare questi incontri – spiegano dal Gal – ci permettono di esplorare modelli di business e di partenariato pubblico-privato che possano incentivare lo sviluppo del turismo locale nelle aree coinvolte, a partire da uno scambio di esperienze e di conoscenze. Esportare formule vincenti e al contempo apprenderne di nuove per l’area sud della Basilicata. C’è poi una componente di promozione del territorio – concludono – insita in appuntamenti come questi”.

Alla study visit che si sta svolgendo in questi giorni, ne seguiranno nel prossimo anno delle altre da Paesi partner dell’Unione Europea, ed ancora appuntamenti e scambi volti alla divulgazione di informazioni, buone pratiche e know how, volti al miglioramento della competitività economica e sociale del territorio.