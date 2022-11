Bonus Gas in Basilicata, dalle parole ai fatti. I lucani hanno ricevuto le prime bollette ridotte di oltre la metà

“Ai sensi della Legge Regionale 23 agosto 2022 n°28, in questa bolletta è presente il Contributo Gas Regione Basilicata, calcolato in base al Disciplinare di attuazione vigente, per questo mese pari ad € …”. È questa la dicitura che molti lucani hanno trovato sulla bolletta del gas, l’ultima, in ricezione via posta – mail e ordinaria – in questi giorni. Dalle parole ai fatti, il bonus gas in Basilicata è realtà e si concretizza nelle bollette e in particolare nelle tasche delle famiglie. In particolare, stanno ricevendo le bollette coloro i quali la ricevono mensilmente. Per la mensilità di ottobre, il primo sconto sulla bolletta. Riduzione delle bollette che superano il 50 %. La voce che i lucani non pagheranno sulla bolletta è la prima del dettaglio della stessa, vale a dire “Spese per la materia del gas naturale”. La più corposa, insomma. Diventa realtà lo sconto del gas in bolletta dopo le iniziali problematiche riscontrate per la presentazione dell’autocertificazione e del relativo caricamento sulla piattaforma ApiBas. Problemi iniziali che man mano si sono risolti, con oltre 100mila autocertificazioni presentare sul portale web. Per chi ha caricato L’autocertificazione sul portale ApiBas, non dovrebbe ricevere alcuna comunicazione sulla conferma o meno del beneficio. Ciò non è stato specificato. Ma, a ogni modo, in caso di problemi, si riceveranno comunicazioni sulla mail indicata nella documentazione presentata. Ciò che conta, in questo periodo di grave crisi energetica e con i prezzi ormai alle stelle, è l’applicazione dello sconto. Un vero e proprio toccasana per le famiglie in questo periodo.

Claudio Buono