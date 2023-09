Carabinieri, il Maggiore Calabria lascia la Compagnia di Potenza dopo quattro anni. Andrà al Comando del Nucleo TPC di L’Aquila

Dopo quattro anni, lascia la Basilicata il Maggiore Alberto Calabria, al comando fino a qualche giorno fa della Compagnia dei Carabinieri di Potenza. Sono giorni di saluti per il Maggiore, che ha avuto notizia del trasferimento in Abruzzo. A L’Aquila, andrà al Comando del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri. Un ruolo importante in una regione che conserva una importante storia culturale e archeologica. A L’Aquila questo Nucleo dei Carabinieri è nato il 1° marzo 2021 e svolge la sua attività di protezione sulle regioni di Abruzzo e Molise. Fa parte dei 16 Nuclei distribuiti in Italia. Il Maggiore Calabria andrà a comandarte un reparto specializzato dell’Arma dei Carabinieri che svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Nei giorni scorsi è stato anche ricevuto dal sindaco di Potenza, Mario Guarente. Nel corso del cordiale incontro il sindaco ha ringraziato l’ufficiale dell’Arma per «l’ottimo lavoro svolto nel capoluogo lucano e per la preziosa opera di controllo del territorio».

Sotto la guida del Maggiore Calabria numerose stazioni dei Carabinieri del Potentino: Tito, Vietri di Potenza, Balvano, Satriano di Lucania, Picerno, Lagopesole, Pignola, Ruoti, Abriola, Potenza, Anzi, Avigliano, Baragiano, Nucleo Cinofili Tito, Nucleo Banca d’Italia. Calabria è arrivato a Potenza all’età di 31 anni dopo una esperienza in provincia di Cuneo. E’ originario di Messina, dov’è nato.

Nei quattro anni alla guida della Compagnia di Potenza, anche in collaborazione con il comando Provinciale e della Legione Basilicata, ha avviato numerose iniziative sia tra gli istituti scolastici per i più piccoli, che in particolare per le fasce più deboli. Come le campagne di comunicazione e gli incontri per contrastare ed evitare le truffe ai danni degli anziani. Un’attività quella messa in campo che ha provato, riuscendoci, ad avvicinare sempre di più i Militari dell’Arma alle comunità.

Al Maggiore Alberto Calabria gli auguri per il nuovo incarico e i ringraziamenti per il lavoro svolto alla guida della Compagnia di Potenza.

Claudio Buono