Idoneità per la patente di guida, nel Potentino abbattute le liste di attesa per le visite. Dato migliore rispetto a quello nazionale

Rispetto al dato nazionale con più di tre mesi per una visita, nel potentino si procede in sedici giorni rispetto ai quattordici mesi precedenti

La Direzione aziendale della Asp Basilicata comunica le risultanze dell’attività straordinaria voluta dalla Giunta Regionale di Basilicata in merito alla istituzione a giugno 2020 della Commissione Medico Locale presso l’Azienda Sanitaria di Potenza. Grazie al supporto messo in campo dalla Direzione Strategica, dal Direttore f.f. dell’Unità di Igiene Epidemiologica e Sanità Pubblica Michele De Lisa, ma anche grazie all’apparato amministrativo e di staff, le liste di attesa che risultavano bloccate da un anno e mezzo, e che quindi contavano un periodo di quattordici mesi dalla prenotazione alla visita, sono state abbattute portando questa forbice temporale ad appena sedici giorni.

L’attività di valutazione dell’idoneità alla guida per le patenti di categoria appartenente al gruppo 1 (A e B) e al gruppo 2 (tutte quelle di categoria superiore) svolta dalla commissione medica locale si suddivide in tre macro aree e riguarda l’ambito delle patologie mediche (cardiovascolari, neurologiche, diabetologiche, psichiatriche, reumatologiche), le situazioni correlate all’uso e abuso di alcool e sostanze stupefacenti, ed infine le revisioni che vengono disposte su base di una riscontrata invalidità civile. E’ una branca quindi complessa e delicata che ha indubbie ricadute sui cittadini e sui lavoratori, avendo come principale obiettivo quello di rispondere alle esigenze dell’utenza, cercando di semplificare le procedure e di anticipare le criticità nel rispetto di una normativa ancora molto complessa. Ad agevolare l’abbattimento delle liste d’attesa, anche la procedura informatizzata che consente ai cittadini di accedere ai servizi della CML direttamente da casa utilizzando un portale informatico dedicato a cui si rivolgono anche utenti lucani residenti in altre regioni per motivi di studio o di lavoro. Da giugno 2020 allo scorso mese di agosto sono state effettuate 360 sedute per un totale di 12.813 visite. Per il Presidente della Commissione Medico Locale della Asp, Aldo Di Fazio, “considerato che la commissione ha avviato il suo iter in pieno periodo di pandemia covid-19, sono stati raggiunti ottimi risultati garantendo risposte alle esigenze dei cittadini e colmando quel gap che si era accumulato in passato”.

Per il Direttore Generale della Asp, Antonello Maraldo, “l’abbattimento delle liste d’attesa ad appena 16 giorni, è un sintomo chiaro di efficienza funzionale e gestionale dell’intero servizio di igiene diretto dal Dr. De Lisa e dalla sua équipe. Ora analoga efficienza gestionale dovrà essere applicata anche ad altri settori aziendali, quali le prestazioni specialistiche ambulatoriali”.