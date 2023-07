Brienza, l’APD Avis Burgentia annuncia affiliazione alla Lazio Soccer School

E’ ufficiale. La nuova partnership tra la S.S. Lazio Soccer School e l’Apd Avis Burgentia è una realtà. Un’occasione unica di crescita per il settore giovanile lucano. Uno staff altamente qualificato con la supervisione dei tecnici della formazione biancoceleste di serie A. Un lavoro di squadra per monitorare i potenziali futuri giocatori del Settore Giovanile della S.S. Lazio. Sono questi gli assiomi della nuova sfida educativa per lo sport che parte da Brienza. Nuove energie in campo al servizio delle nuove generazioni per investire sulle potenzialità dei giovani e creare nuove opportunità di crescita a livello nazionale e non solo. Un’affiliazione che rappresenta una grande occasione da cogliere e che offre nuovi input ad una “vision” che guarda al futuro dei nostri giovani con occhi nuovi grazie ad un ventaglio di valori etici e morali propri dello sport.

L’affiliazione all’APD Avis Burgentia alla Lazio Soccer School comprende:

Programma con obiettivi tecnici;

Amichevoli durante l’arco della Stagione presso il Campus Eur e strutture S.S. Lazio;

Lazio Day, invito a partecipare ad una o più giornate che coinvolgono tutte le Lazio Soccer School d’Italia;

Biglietti stadio per poter vedere le gare casalinghe della S.S. Lazio;

Summer Camp con programma tecnico S.S. Lazio.

Si propone, dunque, una metodologia di lavoro comune che permetterà di crescere attraverso l’insegnamento del gioco del calcio promosso dalla S.S. Lazio. “L’Apd Avis Burgentia è impegnata in un lavoro quotidiano di crescita della scuola calcio e del settore giovanile e anche della Seconda Categoria. L’accordo con la Lazio Soccer School, – si legge nella nota della società- darà ai nostri iscritti la grande occasione di avere una società professionistica vicinissima, garanzia di elevata professionalità e di successo. Ma non è tutto. Lo sport, dunque, è anche occasione di inclusione e di crescita per promuovere l’empowerment nei giovani atleti e diventare veri campioni. Perché no? Insieme si può”.

Per scoprire e conoscere la Scuola Calcio Apd Avis Burgentia contattare cell…366 7324109 oppure 3914784835