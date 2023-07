Muro Lucano, anziana si perde nella vegetazione e viene ritrovata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza alle ore 16.20 di ieri, sono stati allertati dai Carabinieri di Muro Lucano per la ricerca di una donna di 90 anni, di cui se ne erano perse le tracce in prossimità della contrada Pontecchia zona periferica a Nord Ovest di Muro Lucano. La donna si era allontanata dalla propria abitazione e a causa della folta vegetazione era scivolata restando a terra e coperta dall’erba alta. Il personale VV.F. intervenuto ha subito fatto richiesta dell’elicottero (Drago 69) del nucleo di Pontecagnano, il quale giunto sul posto sorvolando la zona indicata dagli esperti VV.F. in Topografia Applicata al Soccorso (TAS), immediatamente ha individuato l’anziana donna. Il personale VV.F. del distaccamento di Pescopagano subito ha effettuato il recupero della donna poi affidata alle cure del 118 presente in loco. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, due fuori strada, un furgone Unità Comando Locale (UCL) ed un elicottero del nucleo di Pontecagnano (Sa), per un totale di dodici unità. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale, Volontari di Protezione Civile e 118.