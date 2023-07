Ruoti, dal 19 al 21 luglio la fase finale del percorso di innovazione tra usi musicali e costumi dalla tradizione ad oggi

Il 19 Luglio, ore 21.30, presso la villa comunale di Ruoti, ci sarà il concerto per organetto preparato ed elettronica di Alessandro D’Alessandro (uno dei docenti della masterclass) e la presentazione dell’abito tipico ruotese da parte di Luciana Micucci de “il Centiforme”. Alessandro D’Alessandro “è unanimemente considerato uno dei più talentuosi organettisti italiani” (cit.), particolarmente apprezzato per la tecnica e versatilità con cui ha condotto uno strumento della tradizione contadina a dialogare con altri stili ed armonie, travalicando i confini della musica etnica grazie anche a un sapiente utilizzo dell’elettronica. Ha collaborato, sia in studio che in concerto con Sergio Cammariere, Neri Marcorè, Rocco Papaleo, Gigliola Cinquetti, Petra Magoni, Maria Pia De Vito, Daniele Sepe, ecc. Il 20 e 21 Luglio nel comune di Ruoti, in provincia di Potenza, inizierà la masterclass di musiche tradizionali nell’ambito del “Percorso di innovazione tra usi musicali e costumi dalla tradizione ad oggi” nell’ambito del “Corteo Storico Medievale della Terra Roti”. Un’occasione unica per approfondire lo studio delle musiche e gli strumenti della tradizione del sud Italia e conoscere il comune e il paesaggio boschivo del comune di Ruoti.

In questi due giorni si potrà fare lezione di canto popolare con Raffaello Simeoni, organetto con Alessandro D’Alessandro, chitarra battente con Francesco Loccisano, tamburi a cornice con Andrea Piccioni, zampogna, ciaramella e flauti popolari con Danilo Gatto, e musica d’insieme con Marcello De Carolis. La masterclass è aperta a studenti di qualsiasi livello di preparazione e di ogni età, da chi vuole iniziare a conoscere gli strumenti ma anche a chi vuole approfondire lo studio degli stessi. E per chi non possiede lo strumento potrà utilizzare alcuni strumenti messi a disposizione dagli stessi docenti per poter iniziare ad “imbracciare” i magici strumenti della tradizione. L’iscrizione e la frequenza alla masterclass sono completamente gratuiti. Per iscriversi basta compilare il modulo al seguente link https://bit.ly/3AGaiNy o inquadrare il QR Code presente nel manifesto. Le iscrizioni sono prorogate al 19 Luglio. È possibile iscriversi sia come allievi effettivi potendo scegliere di seguire anche più di un solo corso (avendo diritto ad almeno un’ora di lezione singola al giorno per strumento e la possibilità di assistere a tutte le altre lezioni), sia come uditori con la possibilità di seguire tutte le lezioni volute. Al momento dell’iscrizione è possibile prenotare i pasti e il pernottamento durante i giorni della masterclass. Per avere maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a ruotimasterclass@gmail.com.

All’interno della masterclass gli studenti avranno anche la possibilità di creare dei piccoli ensemble per confrontarsi e suonare insieme ad alunni e docenti degli altri strumenti. Il tutto terminerà il 21 Luglio con il saggio degli alunni della masterclass. Il “Percorso di innovazione tra usi musicali e costumi dalla tradizione ad oggi” nell’ambito del “Corteo Storico Medievale della Terra Roti” è stato promosso dal comune di Ruoti e dall’associazione Etnopiano con il patrocinio del patrimonio intangibile della Regione Basilicata e la direzione artistica di Marcello De Carolis. La masterclass, che si terrà nel bosco di Ruoti, sarà anche l’occasione per conoscere l’immenso patrimonio naturalistico del comune Lucano e scoprire Ruoti Graphic Novel, un originale percorso di arte pubblica, un romanzo inedito che prende corpo nelle grandi immagini collocate sui muri delle case del paese.