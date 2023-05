Féssë a cchi muόrë, in uscita oggi il disco di esordio della cantautrice lucana Chiara D’Auria

In uscita oggi 26 maggio con Liburia Records/World: “Féssë a cchi muόrë”, il disco di esordio della giovane cantautrice lucana, di Tito, Chiara D’Auria. A formare il quadro narrativo dell’intero lavoro discografico dieci tracce inedite, ideate e registrate tra Tito (in provincia di Potenza) e Sant’Arpino (in provincia di Caserta), sede di produzione di Liburia Records. Un vero e proprio concept album, scritto interamente in dialetto titese, in cui entrano in scena e si passano il testimone diverse creature allo stato brado, protagoniste dell’arcaica terra di Lucania. Storie e personaggi si muovono tra passato e presente, sul filo del terremoto e della dannazione, mettendo in luce la complessità e l’universalità di questo territorio, posto da sempre al centro delle grandi questioni legate al Meridione.

Un progetto intenso e intimo che parla al presente guardando il passato e che ondeggia costantemente tra nuovo cantautorato al femminile, folk e tradizione lucana. Ricco è l’organico dei musicisti coinvolti nel disco, con produzione artistica di Francesco Di Cristofaro: lo stesso ai flauti, fisarmonica, sintetizzatori e programmazioni, Paolo del Vecchio alle chitarre, bouzouki e mandolino, Gabriele Tinto alle percussioni e drume machine, Carmine Scialla alla chitarra battente, Kamer Khan al basso e contrabbasso, Ruben Diaz alla tromba e Giuseppe Aversano alla chitarra classica a otto corde. Il disco è disponibile in formato fisico e digitale. www.liburiarecords.com