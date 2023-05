Brienza ricomincia a correre per il 2° Memorial “Macchia”. Il 28 maggio la seconda edizione della corsa targata Metalfer

7200 metri in un borgo immerso nella storia: i palazzi baronali e il borgo medievale, la Chiesa dell’Annunziata e i Monti della Maddalena sullo sfondo. Da Burgentia a Brienza, un suono dolce che si confonde con il rumore dei passi sull’asfalto e sul lastricato di via Mario Pagano, il traguardo del 2° Memorial “Macchia”, la gara podistica in programma per domenica 28 maggio su un circuito di 1800 metri da ripetere per 4 volte. Un percorso impegnativo ed esigente che selezionerà fin dal primo giro i candidati al trono occupato un anno fa dal marocchino Yahya Kadiri e dalla potentina Katia Zàccara. La lotta per la vittoria, per il podio e per i premi di categoria, certo, ma anche il divertimento e la voglia di stare insieme: prima di assistere alla corsa organizzata dalla Metalfer – che prenderà il via alle ore 18 – il cartellone prevede una serie di gare promozionali per i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 2 e i 15 anni. L’occasione giusta per appassionarsi alla pratica sportiva come veicolo di benessere psicofisico, senza perdere di vista il divertimento. Che, in fondo, è il sale della vita a tutte le età.

Gli appassionati e gli amanti delle gare su strada potranno presentare la domanda di iscrizione al Memorial “Macchia” fino alle ore 24 di giovedì 25 maggio sul portale camelotsport.it. Informazioni più dettagliate sulla pagina Facebook Metalfer – Podistica Brienza 2000.

Lo comunica l’ufficio stampa della manifestazione.