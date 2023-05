Nico Denz vince la 12^ tappa del Giro d’Italia. Gioisce anche la Basilicata e in particolare Marsicovetere

La vince Nico Denz la tappa numero 12 del Giro d’Italia, che in volata batte Skujins e Berwick. E con lui gioisce anche la Basilicata e in particolare Marsicovetere. Infatti, nelle vene del ciclista nato in Germania scorre sangue lucano, dal momento che i nonni e i parenti vivono a Marsicovetere. Emozionante – lo ricordiamo – è stata una tappa dello scorso anno, quando giunto nel territorio della Val d’Agri, il ciclista della Bora-Hansgrohe si fermò lungo la strada, a Marsicovetere, scese dalla bici e abbracciò nonni e parenti che erano lì ad incitarlo. Una scena sfuggita al grande schermo ma immortalata dai tanti presenti che applaudirono il gesto.

Nico Denz ha 29 anni ed è nato a Waldahut-Tiengen. Anche quest’anno i parenti erano lungo il percorso del tratto lucano. Lo scorso anno, dopo l’abbraccio, ha ripreso fortemente la sua marcia. Lui è molto legato ai parenti e ai nonni lucani.

Oggi per lui uno straordinario risultato. Con lui, gioisce l’intera Basilicata, dopo la vittoria in volata della tappa Bra-Tivoli.

Claudio Buono