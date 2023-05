Furti nel Potentino, nuovo inseguimento tra ladri e Carabinieri dopo un colpo a Potenza. Recuperata auto rubata

L’azione serrata e diuturna condotta sul territorio in questo periodo dai reparti dipendenti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, come anticipato solo due giorni orsono, ha consentito di cogliere un ulteriore risultato positivo in termini preventivi. Difatti, nell’arco notturno di martedì, 16 maggio scorso, proprio in questo capoluogo, i Carabinieri del locale Comando Compagnia, intorno alla mezzanotte, durante lo svolgimento di servizi perlustrativi, sono intervenuti con più equipaggi lungo la SS 658 – direzione Melfi, laddove, a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, si era appreso che pochi minuti prima era stata asportata un’autovettura in Potenza. Immediata la risposta dei militari dell’Arma, i quali hanno intercettato i malviventi, a bordo del mezzo rubato, mentre si allontanavano ad altissima velocità lungo l’arteria stradale che conduce in direzione della città federiciana.

Ne è scaturito un inseguimento, con il coinvolgimento delle pattuglie in servizio d’istituto, conclusosi dopo alcuni chilometri, lungo la stessa direttrice, sino all’altezza dello svincolo di Filiano, nel punto in cui i fuggitivi, ormai braccati, sono stati costretti ad abbandonare il veicolo asportato e dileguarsi tra la vegetazione circostante, approfittando del buio della notte, per poter riuscire a far perdere le proprie tracce. Al termine degli accertamenti, l’automezzo, risultato essere provento di furto consumato poco prima, sarà restituito al legittimo proprietario.

L’episodio narrato è il secondo in ordine di tempo, verificatosi nel giro di 24 ore. Altra autovettura rubata, infatti, era stata recuperata dai Carabinieri della Compagnia di Viggiano, anche in questo caso al termine di un inseguimento, nella notte di lunedì 15 maggio, lungo la S.P. 25 bis “Grumentina”.