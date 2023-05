Scanzano Jonico, il neo eletto sindaco Cariello: “Dopo il commissariamo il Municipio al centro della comunità”

“Rispettato l’impegno elettorale, la Casa Comunale ed i suoi uffici saranno sempre di più a disposizione dei cittadini”

Rispettando quanto promesso durante la campagna elettorale, il primo provvedimento messo in atto dalla nuova Amministrazione di Scanzano Jonico guidata dal Sindaco Pasquale Cariello, è stato quello di agire sugli orari di apertura degli uffici comunali: “Avevamo preso un impegno con tutta la cittadinanza e così è stato: insieme ai dipendenti dell’Ente, che ho incontrato personalmente oggi pomeriggio e che ringrazio, abbiamo deciso di aumentare l’orario di apertura della Casa Comunale che sarà sempre più a disposizione di tutti i cittadini – commenta Cariello – Dopo tre anni di Pandemia e di una Gestione Commissariale, rimettiamo al centro della comunità scanzanese uno dei suoi luoghi simbolo, il Municipio. Il primo Decreto che ho voluto firmare in questa nuova esperienza suggella proprio il patto intrapreso durante lo scorso mese. Continueremo a lavorare per ascoltare da subito la città, e le sue esigenze, e impegnarci al meglio per far decollare il nostro territorio verso l’imminente stagione estiva”.

I NUOVI ORARI DEL MUNICIPIO

APERTO – Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 09/12.30. Martedì 15.30/17 e Giovedì 15/17

CHIUSO – Giovedì mattina