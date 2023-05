Giro d’Italia, grande attesa per il passaggio in Basilicata nelle due tappe dell’8 e 9 maggio

C’è grande attesa per il passaggio del Giro d’Italia in Basilicata. Due le tappe che riguardano il territorio lucano. La terza, lunedì 8 maggio con la Vasto-Melfi di 218 km e la quarta di martedì 9 maggio, Venosa-Lago Laceno di 175 km. Il lunedì toccherà i territori di Melfi, Monticchio Laghi, Rionero in Vulture, Barile, Rapolla con arrivo a Melfi-Centro. Il martedì, invece, Ripacandida, Scalera, Lagopesole, FIliano, Atella, San Fele, Bella, Muro Lucano, Castelgrande e Pescopagano. Poi la carovana saluterà la Basilicata per l’arrivo previsto a Lago Laceno, in Campania. Fervono i preparativi in tutti i paesi. Previste alcune centinaia di uomini delle forze dell’ordine, come comunicato dal Prefetto, che saranno impegnate sui vari territori per garantire la sicurezza necessaria.

Per conoscere il dettaglio delle due tappe, ecco le info-grafiche delle tappe dell’8 e 9 maggio.

Claudio Buono