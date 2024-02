Mezzo rubato a Vietri di Potenza ritrovato dai Carabinieri nel Cilento

E’ stato ritrovato la scorsa notte a Laurito, nel salernitano area del Cilento, un mezzo rubato a Vietri di Potenza nella notte tra il 19 e 20 gennaio scorso. Si tratta di un Fiat Doblò che era parcheggiato in una proprietà privata, chiusa con il cancello. I ladri riuscirono, in piena notte, a distruggere il cancello e addirittura a sradicare anche alcuni pistoni ben fissati a terra, aprendolo e quindi accedendo alla proprietà privata, per poi portare via il furgone con all’interno alcune attrezzature da lavoro molto costose e anche altri oggetti presenti nei pressi dell’abitazione.

A ritrovare il mezzo, parcheggiato e con i finestrini aperti in località Calatripadi, i Carabinieri della Stazione di Laurito, che a seguito degli accertamenti, hanno allertato il Magistrato di turno del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha poi disposto la consegna del mezzo al legittimo proprietario. Diversi e importanti i danni sul mezzo, con graffi e ammaccature. Nessuna traccia all’interno della refurtiva. Presente solo un arnese da scasso per il taglio di inferrate.

Il legittimo proprietario ha ritirato questa mattina, presso la Caserma dei Carabinieri di Laurito, il mezzo. Quest’ultimo potrebbe essere stato utilizzato dai ladri per mettere a segno i furti. Indagano i Carabinieri.

Claudio Buono