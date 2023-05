Pubblicato il bando di concorso artistico letterario “Engel von Bergeiche 2023” dedicato all’eroe Salvo D’Acquisto

Dopo il lusinghiero successo, con feedback positivo, delle precedenti edizioni del Concorso, per quest’anno 2023, invitiamo i concorrenti delle 5 sezioni ad esprimersi sulla figura di Salvo D’Acquisto, alla luce della poesia omonima, edita postuma, del poeta-scrittore Engel von Bergeiche. Il tema ha come Leitmotiv, giustappunto, l’esempio di altruismo di Salvo D’Acquisto, giovanissimo sottufficiale dei Carabinieri, spinto fino all’estremo sacrificio, nel dichiararsi responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche occupanti. Egli, infatti, impavido, affrontava la morte, imponendosi al cospetto dei suoi stessi carnefici, scrivendo una pagina indelebile di purissimo eroismo, nella storia gloriosa della Benemerita, per salvare la vita a 22 persone innocenti, a Torre di Palidoro, il 23 settembre 1943.

In un’epoca dominata dall’egoismo e dall’indifferenza verso il prossimo, in cui l’apparenza prevale sull’essere e la secolarizzazione della società sacrifica i valori etici e solidaristici sull’altare del dio denaro, il messaggio del poeta-scrittore Engel von Bergeiche (all’anagrafe, Angelo Calderone), lanciato attraverso la forza icastica della sua scrittura e della sua poesia, rappresenta una chiara denuncia dei mali del mondo: le aberrazioni dell’uomo, ovvero la violenza sui propri simili più deboli. Infatti, grazie alla sua vena poetica e alla sua verve narrativa, improntate ad un verismo genuino e pregnante, egli faceva sentire la sua voce per invocare un maggiore rispetto delle regole e delle leggi alla base della nostra Costituzione e del vivere civile. Inoltre, si appellava al senso di umanità e di giustizia dei potenti per chiedere clemenza verso i poveri e gli svantaggiati.

In ultima analisi, lo scopo dell’Associazione, con questo Concorso, è quello di portare avanti, divulgare e tramandare il pensiero critico ed il messaggio poetico di Angelo Calderone, per cercare di illuminare la mente ottenebrata, di questa società incattivita dall’odio e dall’aridità dei cuori. La partecipazione è aperta a tutti i poeti e scrittori di qualsiasi nazionalità. Gli elaborati in lingua originale non italiana dovranno pervenire corredati di traduzione in italiano. È accettata l’adesione da parte dei minori, purché condivisa e firmata da chi esercita la patria potestà o ne è il tutore.

Il Premio è suddiviso in cinque sezioni.

Sez. A: Poesia a tema;

Sez. B: Narrativa a tema;

Sez. C: Pittura a tema, libera scelta per la tecnica;

Sez. D: Poesia junior: è gratuita la partecipazione ai poeti con età inferiore ai 18 anni, previo consenso di chi esercita la patria potestà o ne è tutore;

Sez. E: Arte junior: è gratuita la partecipazione agli artisti con età inferiore ai 18 anni, previo consenso di chi esercita la patria potestà o ne è tutore.

La scheda d’iscrizione al concorso va compilata, firmata e inviata scansionata tramite e-mail all’indirizzo: assovonbergeiche@virgilio.it. La scadenza per l’invio degli elaborati è fissata al 5 luglio 2023. In caso di proroga della scadenza, l’Associazione informerà attraverso il sito omonimo ed i mezzi multimediali. Il Galà per la Cerimonia di Premiazione si svolgerà in Basilicata nel mese di agosto 2023, alle ore 17:00, in luogo da stabilirsi. Ulteriori informazioni e aggiornamenti possono essere reperiti sulla pagina Facebook dell’Associazione.

Lo comunica Rossella Calderone, fondatrice e presidente “Associazione e Concorso Engel von Bergeiche”.

>> CLICCA QUI PER SCARICARE IL BANDO DI CONCORSO, REGOLAMENTO E MODELLO DI DOMANDA<<