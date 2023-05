A Muro Lucano si rinnova la tradizione dei gigli in onore della Madonna di Fatima. Conclusi i festeggiamenti a Ponte Giacoia

Si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna di Fatima che a Muro Lucano, in Contrada Ponte Giacoia, rappresentano un appuntamento imperdibile che coinvolge l’intera comunità. Molto apprezzati i “Chicago fire” che si sono esibiti nel corso della prima serata. Il 13 maggio è stata invece una giornata che ha visto una grande partecipazione sia alle celebrazioni religiose che alla serata di intrattenimento. Nel corso della processione, si è potuto ammirare la bellezza dei gigli, realizzati da un gruppo di donne che alacremente hanno curato ogni dettaglio. E’ stato Don Thomas Sojan John a ricordare che i gigli rinnovano una tradizione antica, eleganti, maestosi, addobbati con elementi di cartapesta, donano uno spettacolo sublime. L’idea dei gigli è stata proposta da Maria Antonietta Di Napoli e Maria Dina Melucci che hanno con estro e creatività, alimentato una tradizione che si è potuta rivivere dopo anni.

Un ritorno al passato che ha richiamato alla mente ricordi ormai lontani che sono stati rispolverati, traducendosi in una ventata di colore che ha suscitato non poche emozioni. Grande successo di pubblico in occasione dell’esibizione di Francesco D’Aleo, cantante neomelodico che è stato accolto da una platea gremita e da numerosi fans che hanno intonato le sue canzoni e hanno reso ancora più brioso il suo spettacolo. Anche quest’anno il comitato festa ha realizzato un evento che a Muro Lucano costituisce un forte richiamo capace di aggregare tanti fedeli e di annoverarsi tra le manifestazioni più sentite e partecipate. Il Presidente del comitato, Vito Discianni, si dice soddisfatto per la riuscita dell’evento e ringrazia tutti coloro che hanno dato un contributo, con l’auspicio che si possa fare sempre meglio e si continui a rinsaldare il legame con una tradizione che è nel cuore di tutti e che si afferma ogni anno grazie all’impegno e alla tenacia di un comitato che sfida qualsiasi ostacolo, prima fra tutte, la pioggia.