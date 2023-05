Brancamenta: un viaggio di cinque passi verso un brivido inaspettato

Quando si assaggiano amari come quelli di Fratelli Branca Distillerie, è davvero difficile non soffermarsi a pensare al viaggio che si sta per compiere. Accade con il liquore alle erbe Fernet-Branca e, allo stesso modo, con Brancamenta.

Da molti considerato il discendente del più antico Fernet-Branca, il Brancamenta è riuscito davvero a sorprendere ereditando dal fratello maggiore una ricetta segreta di successo e andandola ad arricchire e impreziosire con un elemento che ha fatto la differenza: la menta piperita piemontese, la più pregiata al mondo. Lanciato negli anni Sessanta del Novecento, il liquore alla menta andava incontro alla necessità sempre maggiore di novità ed entusiasmo, ma soprattutto rispondeva alla crescente richiesta di nuove esperienze. Che sia stata davvero Maria Callas a fornire l’idea a Fratelli Branca Distillerie, chiedendo di consumare prima di ogni spettacolo un Fernet-Branca servito con qualche foglia di menta che ne rendesse il suo sapore amaro più fresco e sottile, oppure no, una cosa è certa: lo spirito innovativo e imprenditoriale è sempre stato un tratto caratteristico della famiglia Branca che, ben presto, mise in cantiere i lavori per produrre una bevanda che fosse ideale ad essere consumata in ogni stagione e che potesse regalare ad ogni sorso la sensazione di freschezza e quel brivido di piacere intenso che da sempre gli viene riconosciuto.

Perfetto per essere consumato in qualunque momento dell’anno, Brancamenta è un liquore artigianale da servire come aperitivo o per accompagnare una serata in un’atmosfera di gusto e stile. Dal colore marrone chiaro e dall’aroma intenso e raffinato, si caratterizza per avere un gusto piacevole ed equilibrato che alle note amaro-balsamiche contrappone la freschezza della menta piperita piemontese.

Nasce così il viaggio di cinque passi che Brancamenta promette ai suoi consumatori, un percorso che attraversa i cinque sensi e regala quel brivido lungo la schiena che è lo stesso spot pubblicitario a ricordare “Brrr … Brancamenta!”. Ebbene, l’avventura si compone di cinque momenti ben scanditi, uno per ogni nostro senso:

● La vista è il primo senso coinvolto. Grazie alle sfumature color ebano dalle tonalità imprevedibili, appaiono come un panorama da ammirare e scoprire;

● L’olfatto, grazie ad una fragranza decisa ed equilibrata Brancamenta è un richiamo da cogliere, una nuova traccia da seguire per giungere verso nuovi e inaspettati confini;

● Il gusto, con quel sapore pregiato e il gusto amaro-balsamico dallo straordinario potere dissetante;

● L’udito, con il suono inconfondibile del liquore alla menta che scivola nel bicchiere ghiacciato e che, pur nel completo silenzio, riesce ad evocare in ciascuno di noi quel “Brrr” che la pubblicità ha reso noto e internazionale;

● Il tatto è la nostra mano che entra in contatto con l’iconico bicchiere ghiacciato Brancamenta. Una sensazione intensa e avvolgente che, ancora una volta, trasmette freschezza e piacevolezza.

Che si scelga di gustarlo liscio, on the rocks o come ingrediente per dei cocktail dissetanti, Brancamenta è il liquore dall’anima fresca che regala un viaggio costellato da contrasti inaspettati che, coinvolgendo i cinque sensi, conducono ad un’estasi di piacere e soddisfazione.