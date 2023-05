Furti nel Potentino. Inseguimento nella Val d’Agri tra ladri e Carabinieri, recuperata auto rubata e arnesi da scasso

In questi giorni, il Comando Provinciale Carabinieri, attraverso i reparti dipendenti, ha intensificato le attività di controllo del territorio, mettendo in campo servizi d’istituto ancor più serrati in alcune realtà del potentino, volti a prevenire la commissione dei reati contro il patrimonio, considerato anche alcuni recenti episodi di furto verificatisi nella Val d’Agri. Tali misure hanno subito sortito positivi riscontri, tanto che nella notte di ieri, lunedì 15 maggio, proprio nell’area della Val d’Agri, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano, intorno alle 01.30, durante lo svolgimento di servizi perlustrativi, sono intervenuti con più equipaggi nella zona di Grumento Nova, dove, a seguito di segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, si aveva avuto contezza di un tentativo di furto ai danni di un’azienda del luogo.

Immediata la risposta dei militari dell’Arma, i quali hanno intercettato i malviventi, a bordo di un’autovettura di colore bianco, che viaggiavano ad altissima velocità lungo la SP25bis “Grumentina”, in direzione della SS “598” dell’Alta Val d’Agri. Ne è scaturito un inseguimento lungo la citata arteria, con il coinvolgimento delle pattuglie presenti, conclusosi dopo alcuni chilometri, lungo la stessa direttrice, fino al punto in cui i fuggitivi, col fiato sul collo, sono stati costretti ad abbandonare il veicolo utilizzato e dileguarsi tra la vegetazione circostante, approfittando del buio della notte, per poter riuscire a far perdere le proprie tracce. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che l’auto in uso, per tentare di compiere il furto nella citata azienda, era stata rubata nel salernitano.

All’interno del bagagliaio della vettura sono stati trovati numerosi arnesi da scasso, tra cui tronchesi, tenaglie e piedi di porco, il tutto posto sotto sequestro. L’automezzo, provento di furto, sarà restituito al legittimo proprietario.