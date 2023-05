5 Curiosità delle slot online

Il mondo dei casinò viene per molti attribuito principalmente a due giochi importanti: le slots e la roulette. In questo articolo parleremo in modo specifico delle 5 curiosità sulle slot machine, in modo da dare una lettura più leggera a chi vuole informarsi su queste giocate.

La prima slot machine online è stata creata nel 1994 dall’azienda Microgaming

L’avventura delle slot machine online inizia nel 1994 , quando l’azienda Microgaming creò il primo gioco d’azzardo, per chi allora non poteva giocare con le vecchie slot meccaniche. Il mercato da allora è cresciuto esponenzialmente, con diverse compagnie che hanno preso il sopravvento e si sono specializzate nel gioco online.

La maggior parte delle slot machine online ha un tema specifico, che può essere ispirato a film, libri, musica o culture popolari

Le slot nella maggior parte dei casi viene caratterizzata da un tema specifico, che le rende molto più coinvolgenti per il giocatore. Possiamo vedere come queste sono ispirate a film, libri e musica che possono variare dal tema horror a quello romantico. Il vantaggio per le slot machine con un tema specifico è quello di creare un’esperienza più immersiva in quel mondo, dando al gioco una vera propria storia nel personaggio che viene rappresentato.

Alcune slot machine online offrono un gioco di gambe che permette ai giocatori di scommettere le loro vincite per cercare di raddoppiare o quadruplicare la loro somma

Con queste modalità il giocatore può indovinare i simboli e colore di una carta nascosta per vincere la scommessa. Nel caso il giocatore indovinasse, tutte le sue vincite vengono moltiplicate. Ma se sbaglia perde tutto

La storia dei simboli scatter e wild: come sono diventati protagonisti delle slot online

Tutti i simboli scatter e wild vengono promossi nelle slot ma chien nel 1985. Questi vengono intorpiditi da Charles Fey quando creò la Liberty Bell, con il simbolo wild per creare combinazioni vincite. Il simbolo scatter invece appartiene agli anni 80, quando permetteva ai giocatori di vincere indipendentemente dalla posizione dei rulli. In questo caso i simboli presenti da tutte le slot machine online offrendo grandi possibilità di vincita.

La slot machine più grande del mondo

Ci allontaniamo un attimo dalle giocate online e guardiamo la slot più grande del mondo. Infatti è situata la Four Queens di Las Vegas ed è stata creata per celebrare la festa del cinquantesimo anniversario del casinò. La macchina pesa oltre 8 tonnellate e ha una larghezza di 2,5 metri. Attira l’attenzione di tutti i giocatori e i visitatori dei casino, progettata per dare un’esperienza unica a tutti i gambler che si avvicinano a questa città per fare le loro puntate.

Vincita più alta nelle slot machine online

La vincita più alta mai registrata su una slot machine è stata quella di 17,8 milioni di euro, ottenuta nel 2015 da un giocatore finladese su Mega Fortune, una slot molto popolare con jackpot progressivo. In questo caso la vincita ha superato il record mondiale precedente di 2 milioni di euro.