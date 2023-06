La vera anima di Borghetti: il liquore italiano per momenti autentici di condivisione

Quando nel 1860 Ugo Borghetti diede vita a Borghetti, liquore di vero caffè espresso, era alla ricerca di una bevanda che potesse riscaldare e fornire ristoro alle centinaia di operai impiegati nella costruzione della nuova tratta ferroviaria Pescara-Ancona. Avvantaggiato dalla già diffusa abitudine a bere caffè corretto, Borghetti Liquore di vero caffè espresso riscosse sin da subito molteplici consensi grazie soprattutto alla sua capacità di sfruttare al meglio le caratteristiche peculiari di entrambi i suoi ingredienti principali: l’alcool e il caffè. A differenza di molti altri liquori di questa categoria, infatti, Borghetti utilizza veri chicchi di caffè della migliore qualità: Arabica e Robusta, per conferire a questo liquore il suo gusto unico e inconfondibile.

I primi a beneficiare delle molteplici qualità di Borghetti furono senza ombra di dubbio gli operai che lavoravano duramente alla costruzione della ferrovia, ma ben presto anche i passeggeri iniziarono a non farne più a meno: il liquore di vero caffè espresso si diffuse così velocemente e da liquore delle famiglie italiane, immancabile in ogni casa e dispensa, arrivò ad essere la bevanda più amata e consumata dai tifosi e appassionati di calcio. Nel suo formato “On the go” il Borghettino arrivò sugli spalti di tutti gli stadi d’Italia divenendo il liquore ufficiale della domenica, buono e rigenerante, in grado di scaldare ed emozionare, da gustare davvero ovunque.

Ripercorrendo velocemente la sua storia notiamo subito il filo conduttore, un tratto che sin dalle sue origini ha sempre accompagnato il Borghetti: la sua capacità di unire e di accompagnare momenti autentici di condivisione. Non è un caso che il liquore al caffè sia diventato immancabile in momenti intensi e indimenticabili: negli stadi in occasione di importanti match della squadra del cuore, la domenica dopo uno dei classici pranzi in famiglia, sul divano con gli amici mentre si scambiano quattro chiacchiere e, non meno importante, con la persona del cuore mentre si vivono momenti unici della vita di coppia.

Proprio come un buon caffè, che per noi italiani rappresenta un rito vero e proprio, così anche il liquore Borghetti si è guadagnato il suo spazio nella vita di tutti i giorni e da oltre 160 anni accompagna i momenti più significativi regalando alle emozioni più belle un gusto ancor più vero. Anche le campagne pubblicitarie, curate con l’attenzione che contraddistingue le Distillerie Fratelli Branca, rispecchiano da sempre i valori aziendali: amicizia, sincerità, passione, tradizione, vitalità.

I minispot del 2014 in questo senso sono rappresentativi: un gruppo di ragazzi gioisce insieme sul divano proprio mentre la squadra del cuore segna un goal. Dai loro occhi emerge sincerità, dalle loro reazioni vitalità e l’amicizia, naturalmente, che li vede lì riuniti a vivere attimi di emozioni intense. Lo spot del 2019, poi, ribadisce i valori di convivialità e amicizia con una protagonista d’eccezione: Giorgia Palmas seduta sul divano con degli amici ricorda che Borghetti è un liquore al caffè che fa compagnia non solo in famiglia, ma anche con gli amici più cari.

Giungiamo così all’ultima campagna marketing, quella che a febbraio 2023 ha accompagnato Sanremo. Il progetto social #VeroPerDavvero è stato appositamente pensato per dare risalto all’unicità e versatilità del prodotto suggerendo occasioni nuove e modalità di consumo in contesti di convivialità e condivisione proprio a ricordare. Borghetti e Festival di Sanremo, due tradizioni tutte italiane che si intrecciano e, insieme, raccontano una storia di autenticità e sincerità.

Dal 1860 molte cose sono cambiate: i gusti delle persone, così come le abitudini di consumo, non sono più le stesse, eppure oggi come e più di allora Borghetti Liquore al caffè è amato e conosciuto in tutto il mondo per i valori di cui si fa portatore, per il processo produttivo che ricorda il modo in cui tutti noi prepariamo l’espresso in casa e, soprattutto, per il suo sapore morbido, deciso e intenso che lo contraddistingue rendendolo il solo e unico liquore di vero caffè espresso.