I cocktail di Natale per stupire amici e parenti: scopri le ricette con Brancamenta

Il Natale è il momento perfetto per riunirsi con amici e parenti, condividere momenti speciali e creare ricordi indelebili. E cosa potrebbe essere più adatto a queste occasioni se non dei cocktail deliziosi e sorprendenti? Quest’anno, sorprendi i tuoi ospiti con cocktail preparati con Brancamenta, il liquore alla menta unico che aggiungerà un tocco di magia alle tue festività. Ecco alcune ricette per Cocktail con Brancamenta che renderanno le tue celebrazioni natalizie indimenticabili:

Brancamenta & Soda

Il Brancamenta & Soda è un cocktail fresco e dissetante perfetto per le festività natalizie. È ideale per essere servito ghiacciato, con tre cubetti di ghiaccio che enfatizzano il suo sapore intenso e aromatico. Per preparare questo cocktail, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

4,5 cl di Brancamenta

Top Soda

Ghiaccio

La preparazione è semplice e il segreto è tutto nelle proporzioni: 1 parte di Brancamenta – 2 parti di Soda. Per gustare un ottimo Brancamenta & Soda ti basterà mettere i cubetti di ghiaccio nel bicchiere, versare prima il liquore alla menta, colmare con la Soda, mescolare delicatamente e servire. Il risultato è un cocktail che unisce il sapore rinfrescante della soda con la complessità delle erbe aromatiche di Brancamenta, creando un equilibrio perfetto tra gusto dolce e amaro.

Mintonic

Il Mintonic è un cocktail fresco e gustoso che combina le note speziate di Brancamenta con il sapore pungente del lime. Questo cocktail è perfetto per chi desidera intraprendere un viaggio multisensoriale verso mete esotiche, scoprendo un nuovo brivido di piacere intenso. Ecco cosa ti serve per prepararlo:

4,5 cl di Brancamenta

Ghiaccio tritato

1 cucchiaino di zucchero di canna

½ lime

Tonica

Foglioline di menta (anche come guarnizione)

Per preparare il Mintonic, inizia mettendo il ghiaccio tritato in un bicchiere alto. Aggiungi un cucchiaino di zucchero di canna e il succo di mezzo lime. Versa 4,5 cl di Brancamenta nel bicchiere e riempilo con tonica. Mescola delicatamente e guarnisci con foglioline di menta fresca. Questo cocktail offre un equilibrio unico di aromi e sapori, rendendolo una scelta perfetta per ogni occasione, a maggior ragione per le riunioni con amici e parenti in occasione del Natale.

Brancamenta è noto per la sua capacità di trasformare qualsiasi cocktail in un’esperienza straordinaria: la sua base segreta, che prende da Fernet-Branca di cui è considerato il fratello minore, e le note aromatiche, lo rendono infatti un ingrediente perfetto tanto per essere servito ghiacciato quanto per creare cocktail unici che stupiranno e delizieranno i tuoi ospiti durante le festività.

Quest’anno, quindi, per rendere il Natale ancora più speciale il segreto è Brancamenta, utilizzato per preparare cocktail gustosi o come regalo accompagnato dal suo iconico bicchiere: lascia che il brivido di piacere intenso conquisti i tuoi ospiti e renda unico il tuo Natale!