Dal 5 al 7 maggio nel mare lucano lo spettacolo dello XCat World Championship. Appuntamento al Porto degli Argonauti

I bolidi della motonautica mondiale arrivano per la prima volta nella regione in Basilicata. Fattivo e determinante il contributo della Regione

Dopo lo straordinario successo della tappa di apertura di Fiumicino, dove oltre 10000 spettatori hanno assistito alla 1^ tappa del Mondiale Xcat World Championship 2023, classe regina della motonautica, il circuito si trasferisce in Basilicata dove i protagonisti più acclamati della specialità si daranno battaglia, dal 5 al 7 maggio, nelle acque della costiera ionica, nella location unica e suggestiva di Porto degli Argonauti, a Marina di Pisticci. L’attesa di tutti gli appassionati e degli sportivi della Regione è ai massimi livelli perché un evento di tale risonanza internazionale per la prima volta arriva in Basilicata, regione ad altissima vocazione sportiva, soprattutto per quel che concerne le attività in mare, che ha recepito in pieno i contenuti ed il valore dell’evento organizzato da OPTA soggetto promotore del Campionato Mondiale Xcat . Fortissimo è stato il sostegno della Regione Basilicata che si è messa a disposizione per valorizzare ulteriormente la manifestazione.

Nelle acque adiacenti Porto degli Argonauti scenderanno in acqua nove team di assoluto livello mondiale provenienti da tre continenti: i campioni uscenti del team italo-australiano 222 Offshore (Darren Nicholson e Giovanni Carpitella), gli svedesi di Swecat (Sebastian Groth e Svenne Jansson), gli emiratini di Fazza (Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi), il team monegasco Superciccio (Tommaso Polli e Matteo Nicolini), il Team GB dal Regno Unito (Scott Williams e Martin Campbell), l’italiano Powerboat Team (Andrea Comello e Jan Cees Cortelland), il team Q8 Oils del Kuwait (Abdullatif Al Omani e Bader Al Dousari) e i due team italiani Consulbrokers (Alfredo Amato, Luca Betti e Vincenzo Mariniello) e HPI Racing Team (Rosario Schiano Di Cola e Giuseppe Schiano Di Cola).

Gara 1 e Gara 2 di Fiumicino hanno visto le affermazioni, rispettivamente, Team GB (che per la somma dei risultati dei due giorni di gara è in testa alla classifica del Mondiale) e Fazza. Non sono stati a guardare i team italiani che hanno ottenuto due brillantissimi terzi posti, in Gara 1 con Consulbrokers e in Gara 2 con HPI Racing Team. Dopo la tappa di Porto degli Argonauti il circuito porterà successivamente i protagonisti XCAT in Romania e Bulgaria, per due emozionanti tappe a Costanza e Varna nel mese di giugno e, successivamente, a Dubai, nel dicembre 2023 per l’attesa fase finale.