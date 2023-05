A Muro Lucano la nuova Scuola dell’Infanzia. Appaltati i lavori per 2 milioni con fondi PNRR

A Muro Lucano sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della nuova Scuola dell’infanzia per un importo di circa 2 milioni di euro di fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A comunicarlo in una nota stampa è il sindaco di Giovanni Setaro.

“L’opera – comunica Setaro – è stata pensata per assicurare un’ulteriore redistribuzione degli spazi scolastici e rispondere al problema persistente dei parcheggi e della sicurezza presenti attualmente nei pressi della Scuola Arcobaleno in Via Raia dei Monaci. Grazie a questa operazione il Convento di Sant’Antonio in piazza Don Minzoni diventerà la nuova Scuola dell’Infanzia”. L’accorpamento dei due plessi esistenti – fa sapere Setaro – “garantirà maggiore qualità, centralità e sicurezza in una struttura ricca di storia che avrà al tempo stesso un cuore innovativo e all’avanguardia, migliorando così l’offerta formativa e consentendo un notevole risparmio per l’Ente”. “L’intervento, inoltre, darà nuova vita a Piazza Don Minzoni grazie all’apertura dei porticati che collegheranno la stessa al chiostro, ai bagni pubblici e al cineteatro che diventerà operativo già dal 9 maggio in occasione del Giro d’Italia creando così, un importante rinnovamento urbano”.