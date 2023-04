Potenza, per Padre Vitale compleanno da record: oggi compie 101 anni

Compie oggi 101 anni Padre Vitale Dartizio, al secolo Antonio, a Potenza da tantissimi anni. Un compleanno da record per lui, tanto amato in città. Il frate francescano è nato il 27 aprile del 1922 a Grassano, in provincia di Matera. Per lui oltre un secolo di vita, storia e fede. Lui che ha vissuto a cavallo tra le due grandi guerre e ha vissuto i bombardamenti, il fascismo, la povertà e la miseria, la liberazione, il terremoto del 1980 e tante altre cose brutte e difficili.

Padre Vitale è stato molto attivo anche durante il periodo segnato dal Covid. Ogni domenica ha celebrato la messa nella Rettoria del Divino Amore a Dragonara, nel capoluogo lucano. Da quando non è più parroco è Rettore e continua il suo impegno per la comunità. Ha anche combattuto e vinto contro il Covid, dopo 15 giorni, oltre un anno fa.

A lui i migliori auguri per i 101 anni!

Claudio Buono