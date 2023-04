Lega Giovani Basilicata, Commissario Russo nomina due nuovi coordinatori: sono Gargano e Di Mitri

Si tratta di Jacopo Gargano e Tommaso Di Mitri, che saranno i nuovi segretari rispettivamente per la provincia potentina e per la città di Potenza

“Il lavoro degli ultimi mesi di ricostruzione e rinnovamento del movimento giovanile della Lega in Basilicata inizia a concretizzarsi oggi. Annuncio con orgoglio di aver individuato in Jacopo Gargano e Tommaso Di Mitri due validissimi militanti lucani della Lega giovani e di voler affidare loro rispettivamente gli incarichi di coordinatore provinciale di Potenza e di coordinatore cittadino della città capoluogo di regione”. Così in una nota ufficiale il Commissario regionale Lega Giovani Basilicata, Giovanni Russo, che continua: “Entrambi hanno delle ottime qualità personali che certamente sapranno mettere a frutto nei rispettivi incarichi che d’ora in poi andranno a ricoprire. Faccio loro i migliori auguri di buon lavoro, consapevole del grande coraggio che anima i loro cuori, come qualunque giovane che si avventura nel mondo della politica, chiamati all’arduo compito di confrontarsi sul territorio, raccogliere le istanze dei giovani lucani e contribuire a migliorare il futuro della nostra terra”.

“A questo primo atto di riorganizzazione della Lega Giovani Basilicata seguirà presto le strutturazione del movimento anche a Matera e nella provincia per concludere così la fase iniziale di radicamento sul territorio regionale”, conclude Russo.