Elezioni comunali in Basilicata, i candidati alla carica di Sindaco nei 12 Comuni del Potentino e nei 2 del Materano

Sono 14 i Comuni lucani chiamati al voto il 14 e 15 maggio per il rinnovo dei consigli comunali. Di questi, 12 nel Potentino e 2 nel Materano. Questa mattina alle ore 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Ecco chi sono i candidati alla carica di Sindaco.

POTENTINO – A Sasso di Castalda presentate due liste: una capeggiata dal sindaco uscente Rocchino Nardo (Orizzonti Sassesi), l’altra dall’ex sindaco Rocco Perrone (SiAmo Sasso). A Muro Lucano sfida a tre. Candidati a Sindaco l’uscente Giovanni Setaro (Progetto Comune), l’ex sindaco Gerardo Mariani (Per Muro – Mariani Sindaco) e Giuseppe Eligiato (Scegli Muro). Sono quattro le liste presentate a Lagonegro, Comune attualmente commissariato per le note vicende giudiziarie: Concetta Iannibelli, Maria Di Lascio, Salvatore Falabella e Antonio Brigante. Testa a testa a Pignola tra Domenico Vignola (Pignola Può) e Antonio De Luca (uscente consigliere comunale di maggioranza). Non si è candidato il sindaco uscente Gerardo Ferretti. A Ripacandida tre le liste presentate: il sindaco uscente Giuseppe Sarcuno (RipartiAmo), Michele Chiarito e Donato Rondinella. Ad Atella sfida a due tra Angelo Larotonda (Atella un bene comune) e Giuseppe Donato Telesca (Nuova Atella). A Forenza il candidato sindaco è Francesco Mastrandrea. A Genzano di Lucania sfida al femminile tra Viviana Cervellino (Progetto democratico per Genzano) e Ilaria Filomena Nitti (Porte aperte per servire Genzano). Tre le liste presentate a Lavello: Mauro Aliano, Pasquale Carnevale e Antonio Carretta. A Ruvo del Monte sarà sfida a due tra Michele Metallo (Orgoglio ruvese) e Pietro Mira (Ruvo possibile), così come a Vaglio Basilicata: Francesco Santopietro (Vaglio in movimento) e Rosario Angelo Avigliano (Rinascita continua). Sfida al femminile anche a Pietrapertosa, tra il sindaco uscente Maria Cavuoti (Continuità nell’impegno) e Teresa Colucci (L’aurora).

MATERANO -A Scanzano Jonico candidati Sindaco Fabio Massimo Sgarrino (Patto Civico per Scanzano), Pasquale Cariello (Scanzano Rinasce) e Felicetta Salerno (SiAmo Scanzano). Si voterà anche a Tricarico (aggiornamento a breve).

Claudio Buono