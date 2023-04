A Satriano di Lucania il 23 aprile la prima edizione di “Chiena”. Ospite Peppone Calabrese

Il paese dei murales si prepara ad accogliere la prima edizione di “Chiena” prevista per il 23 aprile 2023. Una manifestazione da non perdere per gli amanti della gastronomia locale che vedrà anche la partecipazione straordinaria del noto conduttore televisivo Peppone Calabrese. Un’intera giornata per celebrare la regina della tradizione gastronomica satrianese, sua maestà la Pizza Chiena, senza dubbio il rustico più apprezzato della cucina locale, grazie al suo esterno dorato e croccante che nasconde un ripieno morbido e gustoso al suo interno. Tradizionalmente preparata nel periodo pasquale, la pizza chiena satrianese è diventata nel tempo un prodotto richiesto tutto l’anno grazie al suo sapore unico che la distingue da tutti gli altri prodotti simili preparati in altre zone del Sud Italia. Nel corso di “Chiena” sarà possibile degustare questo prodotto unico e provare a scoprirne i segreti grazie al laboratorio aperto dedicato alla sua preparazione nella suggestiva Piazza Abbamonte a cura di Lueteb (ore 11:30). A seguire, alle ore 12:30 l’apertura degli stand gastronomici e la musica live degli E.S.A.G., I Mitici e Dj Zac.

In Via Roma ci sarà invece l’esposizione di prodotti De.C.O. e tipici lucani, mentre in Vico San Marco si terrà, in due repliche, la degustazione-spettacolo “Tabula” della Compagnia Petra. Infine, Piazza Pietrafesa ospiterà i giochi sensoriali dedicati alla scoperta del cibo, curati dal B.a.r. e rivolti a bambini dai 4 ai 12 anni.