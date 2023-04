“Pasqua in vetrina” a Moliterno: vince la prima edizione Vincenzina Latorraca

Si è tenuta sera presso la Bibliomediateca “G. Racioppi” di Moliterno la premiazione del concorso “Pasqua in vetrina 2023”, organizzato dal neo comitato pro-tempore “Fattu e mica” con il patrocinio del Comune e dell’Assessorato al Turismo di Moliterno. Il concorso, indirizzato alle attività commerciali del paese, ha premiato la vetrina con l’allestimento a tema pasquale più bello. Hanno aderito all’iniziativa Dolci Chicche di Rosalia Latronico, Pasticceria Iovine di Nicola Iovine, Panificio Villone di Giuseppe Villone, Gioielli Gino di Vincenzina Latorraca, Cartoleria Calipso di Ines De Luca e Formaggi e Sapori di Rosa Fortunato.

Il vincitore dell’iniziativa è stato Gioielli Gino di Vincenzina Latorraca, attività premiata con una targa dall’Assessore al Turismo del Comune di Moliterno. La giuria ha apprezzato particolarmente la composizione tecnica, i materiali utilizzati e l’armonia dei colori. “Pasqua in vetrina 2023” è stata la prima iniziativa promossa dal neo comitato ed ha avuto come obiettivo coinvolgere le attività commerciali di Moliterno nell’abbellire le vetrine dei loro locali con allestimenti a tema pasquale. Il fine dell’iniziativa è stato creare una maggiore atmosfera di festa affinché cittadini, ma anche visitatori, trovassero, una volta giunti nel paese, una maggiore accoglienza, proprio grazie alla cooperazione delle diverse attività commerciali. Questa iniziativa, si è proposta, inoltre, di valorizzare, tramite l’abbellimento delle vetrine, non solo le attività commerciali, ma anche il centro storico di Moliterno.

Il concorso, congiuntamente, ha avuto come proposito quello di dare maggiore visibilità ai negozi del paese, non solo all’interno dello stesso, ma anche nei comuni limitrofi, tramite la diffusione delle foto delle diverse vetrine sulle pagine social del comitato. “Pasqua in vetrina 2023” è stato un concorso che è nato con poco, ma ha visto l’immediato sostegno dell’Amministrazione Comunale e dei commercianti, uniti per valorizzare Moliterno e le sue bellezze. Durante la premiazione è nata l’idea di proporre un’iniziativa simile a “tema estate”.