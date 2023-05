Potentino, a 102 anni accompagna il sindaco in montagna per far conoscere un antico tratturo. Succede a Moliterno

Una forza incredibile e un amore per il proprio territorio da far invidia a chiunque. Oggi raccontiamo dell’iniziativa voluta da Michele Scannone, arzillo anziano 102 anni di Moliterno, che nei giorni scorsi, senza particolari aiuti, ha accompagnato il sindaco di Moliterno, Antonio Rubino, lungo una zona di montagna, in contrada San Martino. Il motivo? Far conoscere nel dettaglio al primo cittadino un antico tratturo. Il Sindaco Rubino ha subito condiviso l’iniziativa con l’ultra centenario e si sono recati in contrada Santo Martino. “Zio Michele – ha dichiarato Rubino – ha 102 anni ed è una risorsa splendida per la comunità di Moliterno. Ci teneva particolarmente a farmi vedere questo antico sentiero, tanto da venire in Comune diverse volte per sollecitarmi. Un tratturo secolare che lui da bambino percorreva, spera non si perda la sua conoscenza. Nella parte più impervia Michele ci ha dimostrato che l’agilità non è solo quella della sua memoria, alla quale siamo noi ad aggrapparci per avere sostegni imprescindibili. Presto con Michele condivideremo altri momenti importanti”, ha concluso.

Claudio Buono