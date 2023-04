Le teorie sull’origine della Roulette: dal ‘700 ai giorni nostri   

Quando si pensa ai casinò, e in generale al mondo del gaming, la prima immagine che ci viene alla mente è senza dubbio quella della roulette. Questo gioco, tra i più amati e popolari al mondo, vanta origini antichissime eppure, ancora oggi, riesce ad affascinare e far divertire milioni di persone in tutto il mondo grazie anche alla sua presenza su molteplici piattaforme di gioco in versione online roulette .

Insomma: non c’è persona al mondo, giocatrice o meno, che non ne conosca il suo aspetto e, seppur in via generale, il suo funzionamento, quello che non tutti sanno è, invece, la sua storia.

Sebbene le teorie sulle sue origini siano molteplici, sembra che forme primordiali di roulette esistessero già all’epoca della Roma antica che, per intrattenersi, erano soliti anche lanciare frecce, dadi o monete sugli scudi circolari o tra le fessure delle ruote dei carri rovesciate su di un lato a terra.

Tra le più fantasiose ipotesi, purtroppo con poche prove a dimostrazione, l’unica certezza è che i secoli di reale svolta per il gioco della roulette sono stati il Seicento e Settecento. Proprio nel ‘700, infatti, la ruota più famosa e divertente al mondo vide il suo culmine e iniziò ad affascinare non solo i giocatori per la sua imprevedibilità, ma anche molti matematici e studiosi incuriositi dalle leggi che ne regolavano il funzionamento. Quando poi, sul finire del secolo, la roulette fece la sua apparizione ufficiale nei casinò più famosi di tutta Europa iniziò anche la sua diffusione in tutto il mondo. Non più solo Francia e Italia, ma anche e soprattutto America, dove città come Las Vegas diventarono in breve tempo punti di riferimento per il mondo del gioco d’azzardo attirando sempre più giocatori professionisti, e non, alla ricerca del brivido che sfidare la sorte dava.

All’apice del successo, poi, seguì tutt’altro che un lento declino del gioco: con l’avvento delle tecnologie digitali, in epoca più moderna, la roulette e molti altri giochi da casinò sembrano aver trovato nuova gloria. La possibilità di divertirsi online, infatti, ha avvicinato anche molti giocatori non professionisti alla roulette e, la possibilità di capire il gioco da casa propria e attraverso spiegazioni puntuali, ha fatto sì che anche i meno esperti potessero divertirsi a sfidare la dea bendata.

Il tutto, ovviamente, condito anche dalle numerose migliorie che le tecnologie digitali hanno apportato, come la possibilità di personalizzare l’esperienza di gioco e di scegliere di cimentarsi, ad esempio, nella modalità di gioco live, collegandosi con una sala da gioco fisica, rimanendo comodamente seduti sul proprio divano.

Dal Settecento, o anche prima, ad oggi, numerose novità e cambiamenti hanno modificato l’affascinante universo della roulette e di tanti altri giochi da casinò permettendogli di mantenere le loro peculiarità e, allo stesso tempo, di adattarsi alle nuove aspettative del pubblico digitale, sempre più esigente. Grazie a questa loro versatilità, molti giochi sono oggi amati e apprezzati da generazioni diverse e continuano ad essere ricercati, in tutto il mondo, sempre con la stessa curiosità e ammirazione.