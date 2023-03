Picerno continua a scrivere la storia. Cerignola cade sotto i colpi di Esposito e Albadoro

Continua a scrivere la storia il Picerno, che batte l’Audace Cerignola e si conferma tra le prime della classe con 50 punti. La decide al “Curcio” capitan Esposito a inizio ripresa e Albadoro con un pallonetto allo scadere. È la settima perla in campionato per il capitano, la prima di Albadoro. Nella 32^ giornata del campionato di Serie C, turno infrasettimanale con il Picerno praticamente senza mezza squadra. Alle assenze ormai note di Reginaldo, Pitarresi, Emmausso, Dettori e Diop, si aggiunge l’assenza per squalifica di De Ciancio. Dall’altra parte, mister Pazienza deve fare a meno dello squalificato Malcore.

LA CRONACA – Al 3’ sassata di D’Ausilio, provvidenziale Albertazzi che si distende. La risposta del Picerno porta la firma di Ceccarelli al 17’: riceve da Kouda e di sinistro spara di un soffio a lato. Punizione di Achik, Ligi salta più alto di tutto e la palla colpisce la parte alta della traversa con Albertazzi battuto. Grosso rischio per la squadra di mister Longo. Ancora Ceccarelli alla mezz’ora, ma è una telefonata per Saracco che blocca. Contropiede Audace al 33’, di destro ci prova Achik, ma è ancora attento Albertazzi. Scambio Kouda-Esposito con il tiro di quest’ultimo, fuori misura. Meglio l’Audace nel primo tempo. Nella ripresa stessi ventidue in campo e Picerno subito in vantaggio. Al 4’ super Pagliai sulla destra, si fa metà campo, cross perfetto e straordinario stacco di testa di capitan Esposito che fa esplodere il “Curcio”. Al 18’ Cerignola in avanti: Achik spara di poco alto. E mister Longo inserisce Albadoro e Setola al posto di Santarcangelo e Kouda. Dalla panchina mister Pazienza inserisce Olivera e Bianco al posto di Tascone e Blondett al 22’. Girandola di cambi con D’Angelo al posto di Ceccarelli per i rossoblù al 25’. Cerignola vicino al gol al 28’: Bianco spara di pochissimo fuori. Ma sul contropiede Albadoro per poco non beffa Saracco. Applausi per Esposito, che al 34’ lascia il posto a Ferrani. Si copre mister Longo. Ma il Picerno raddoppia al 44’: palla di Garcia e Albadoro con un pallonetto batte Saracco. 2-0 e Picerno continua a sognare.

Claudio Buono